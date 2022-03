De Russische invasie lijkt steeds meer op een uitputtingsoorlog

In de Oekraïense havenstad Marioepol werd vrijdag opnieuw zwaar gevochten. Volgens burgemeester Vadim Boitsjenko rukken de Russen steeds verder op naar het centrum. Eerder vielen de Russen een theater aan, waar honderden burgers verscholen zaten. Hoewel steeds meer mensen de stad proberen te verlaten, neemt de strijd in de stad toe.

“Iedereen schuilt in de bunkers”, vertelde Boitsjenko Marioepol aan de BBC. Volgens hem is ongeveer 80 procent van alle woonhuizen ofwel beschadigd of vernietigd. “Er is geen stadscentrum meer over. Er is geen stukje grond in de stad dat geen littekens draagt van de oorlog.” Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski maken de Russische beschietingen het voor burgers onmogelijk om te vluchten via de zogeheten humanitaire corridors.

Uitputtingsoorlog

De chef van de Britse militaire inlichtingendienst, Jim Hockenhull, denkt dat de Russen waarschijnlijk hun strategie aanpassen. Volgens Hockenhull zijn de Russen er niet in zijn geslaagd om hun doelen - de omverwerping van de Oekraïense regering en de bezetting van het land - te behalen, en zullen ze overgaan naar een ‘uitputtingsoorlog’. Daarin zullen ze hardere middelen inzetten, zoals ‘het wilde en lukrake gebruik van vuurkracht’.

“Dit zal resulteren in meer burgerdoden, de vernietiging van Oekraïense infrastructuur en een humanitaire crisis”, aldus Hockenhull. Volgens militair analisten is Rusland nog lang niet door zijn raketvoorraad heen.

Rusland bombardeerde vrijdag ook de westelijke stad Lviv opnieuw. De stad werd in de vroege morgen opgeschrikt door raketinslagen in de buurt van het stadscentrum. Lviv ligt ver verwijderd van het slagveld en is niet ver van de Poolse grens.

Onderhandelingen gaan door

Ondertussen onderhandelden Russische en Oekraïense diplomaten verder over de voorwaarden voor het beëindigen van het conflict. De Russen lieten vrijdag weten dat zij optimistisch zijn over het verloop. Volgens de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zijn de landen ‘halverwege’ een compromis over ‘demilitarisering’ van Oekraïne.

De VS proberen Rusland verder te isoleren en te voorkomen dat Moskou hulp krijgt van het machtige China. De Amerikaanse president Joe Biden belde vrijdag bijna twee uur met zijn Chinese collega Xi Jinping, maar na afloop hielden beide landen vast aan hun beleid.

De VS bekritiseren China’s indirecte steun van Rusland door het land niet te veroordelen. China ziet de uitbreidingsplannen van de Navo als de oorzaak van het conflict en stelt dat de VS olie op het vuur gooien doordat zij wapens sturen. China liet na afloop van het gesprek weten dat het de humanitaire hulp aan Oekraïne zal opschroeven.

