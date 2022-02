De Russische aanval van uur tot uur

03.55 uur - In een televisietoespraak kondigt de Russische president Vladimir Poetin een ‘militaire operatie’ aan in de Donbas, het oostelijke deel van Oekraïne. Hij roep het Oekraïense leger op de wapens neer te leggen en naar huis te gaan.

Poetin zegt dat hij Oekraïne wil ‘demilitariseren en denazificeren’. Als het tot bloedvergieten komt, is dat volgens hem te wijten aan de leiders van dat land. Hij dreigt direct terug te slaan als andere landen zich met het conflict bemoeien. Op hetzelfde moment vergadert de VN-Veiligheidsraad in New York over Oekraïne.

04.22 - Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, roept Poetin via Twitter op zijn militairen te laten stoppen: ‘Geef vrede een kans.’ In Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zijn de eerste explosies te horen en even later ook in Charkov en in de hoofdstad Kiev. Zelfs in de havenstad Odessa, verder naar zuidwesten, klinken ontploffingen.

04.34 - De Amerikaanse president Joe Biden veroordeelt de Russische aanval in scherpe bewoordingen. “De gebeden van de wereld zijn met het Oekraïense volk.” Hij verwijt Poetin dat er ‘rampzalig verlies van levens’ dreigt.

05.06 - De Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmitro Kuleba beschuldigt Poetin van een ‘grootschalige invasie’ van zijn land. Oekraïne zal zichzelf verdedigen, het Russische leger is volgens Kuleba nog te stoppen.

05.58 - Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, meldt dat er raketaanvallen worden uitgevoerd op verschillende plaatsen in zijn land. Hij roept de staat van beleg uit.

06.13 - Het Russische ministerie van defensie ontkent dat het leger Oekraïense burgers aanvalt. De doelen zouden alleen militaire infrastructuur zijn, zoals de luchtverdediging, die met ‘precisiewapens’ wordt aangevallen.

06.25 - Volgens de Oekraïense autoriteiten valt Rusland met kruisraketten onder meer commandocentra in Kiev aan en zijn er Russische troepen gesignaleerd in de buurt van Odessa en Charkov. President Biden kondigt ‘strenge sancties’ aan.

06.40 - Oekraïne meldt dat er ook Russische troepen op weg zijn vanuit Wit-Rusland naar Kiev.

07.55 - Volgens Oekraïne heeft het leger vijf Russische vliegtuigen en een helikopter neergeschoten. Rusland ontkent dat. Veel Oekraïners verlaten Kiev en de steden in het oosten. De Oekraïense grenswacht meldt dat Russische militaire konvooien de regio rond Loegansk en Charkov binnentrekken.

08.23 - Het Russische ministerie van defensie laat weten dat de Oekraïense luchtafweer onschadelijk is gemaakt en dat de troepen aan de grens ‘geen weerstand’ hebben geboden. Volgens de Oekraïense overheid zijn zeven mensen om het leven gekomen bij bombardementen in de buurt van Odessa en Marioepol.

09.31 - De Oekraïense grenswacht toont beelden waarop te zien zou zijn dat een Russisch militair konvooi vanuit de Krim, in het zuiden, de grens oversteekt. Raketaanvallen en explosies worden gemeld vanuit het hele land, ook in het westen. Oekraïne gaat nu ook de veteranen bewapenen.

10.11 - Oekraïne legt al het burgerluchtverkeer stil. Bij geldautomaten en tankstations in het land ontstaan rijen.

10.47 - President Zelenski verbreekt de diplomatieke banden met Rusland en kondigt aan dat iedere Oekraïense burger die dat wil, wapens kan krijgen. In Charkov zijn Russische tanks gesignaleerd.

12.18 - Tientallen Russische helikopters vallen Gostomel aan, een militair vliegveld bij Kiev, zo melden de Oekraïense autoriteiten. Drie helikopters zouden zijn neergeschoten. Later worden ook Russische militairen op het vliegveld gezien.

12.22 - Wit-Rusland is militair niet betrokken bij de Russische aanval op Oekraïne, zegt president Aleksander Loekasjenko. Maar Wit-Russische militairen kunnen volgens hem wel gaan deelnemen als dat nodig is.

12.59 - Er is rook gezien bij het kantoor van de inlichtingendienst van de Oekraïense defensie in Kiev. Het gebouw lijkt nog in tact te zijn, maar ernaast is brand ontstaan.

13.43 - Het Russische leger meldt dat Oekraïense militairen massaal vluchten, met achterlating van hun wapens. Oekraïne ontkent dat. Het eigen leger zou zeker vijftig ‘Russische bezetters’ hebben gedood en meerdere vliegtuigen hebben neergeschoten.

15:59 - Russische troepen proberen de kernreactor bij Tsjernobyl in te nemen, zo meldt president Zelenski. De installatie, die verwoest is bij de ramp in 1986, ligt langs de weg van Wit-Rusland naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.