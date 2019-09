De Russisch-Oekraïense gevangenenruil is wellicht een stap naar vrede maar tegen welke prijs?

De gevangenenruil zaterdag werd door Zelenski nadrukkelijk in het teken gezet van zijn streven om de oorlog tussen regeringstroepen en door Rusland gesteunde milities in Oost-Oekraïne te eindigen. De vrijlating van gevangenen over en weer is volgens hem ‘het eerste hoofdstuk’ in nieuwe relaties met Rusland.

De vrijlating van de gevangenen ging boven het vasthouden van de MH17-verdachte Vladimir Tsemach, zo liet Zelenski doorschemeren. “We hebben alles gedaan dat de Europese leiders ons hebben gevraagd. Het was erg moeilijk. Ik was heel bang dat de uitwisseling hierom zou stuklopen.”

Vrijlating van politieke gevangenen

Voor Oekraïne is de thuiskomst van de zeelieden, maar ook de andere gevangen, van niet te onderschatten belang. Al jaren hangt de tekst ‘Bevrijd Sentsov’ op allerlei gebouwen overal in het land, van de nationale universiteit in Kiev tot op de militaire stellingen in het uiterste oosten van het land.

De 43-jarige filmmaker Oleg Sentsov, die zich in 2014 verzette tegen de Russische annexatie van de Krim, ging tijdens zijn gevangenisstraf 145 dagen lang in hongerstaking om uitgerekend dit te bereiken: een vrijlating van de Oekraïense politieke gevangenen in Rusland.

Ook de andere vrijgelaten activisten, zoals Volodymyr Baloech, Mykola Karpjoek en Pavlo Hryb zijn in Oekraïne klinkende namen: hun levensverhalen en politieke strijd worden al jaren op televisie uitgemeten. “Ik dank alle mensen die voor ons hebben gevochten”, sprak Oleg Sentsov namens de groep vrijgelatenen, in het bijzijn van Zelenski.

Geruild voor terroristen en criminelen

Behalve voor Nederland en de nabestaanden van MH17-slachtoffers heeft de gevangenenruil ook een een wrange kant voor Oekraïne zelf. Zo oordeelde het Internationaal Zeerechttribunaal in mei al dat Rusland de vierentwintig zeelieden tegen de internationale rechtsregels vasthield. Toch worden zijn nu ingeruild, tegen - in Oekraïense ogen - terroristen en criminelen.

Daarnaast blijven tientallen Oekraïners achter in de gevangenissen in Rusland en in de gebieden die door Rusland gesteunde milities worden gecontroleerd. Voor hen is geen Tsemach meer over om mee te ruilen.

Toch lijkt Zelenski met deze deal het hoogst haalbare te hebben bereikt. Sinds de oorlog in april 2014 losbarstte zijn meer dan dertienduizend Oekraïners omgekomen, onder wie duizenden burgers. Dat hij met zijn belofte vrede te brengen bijna driekwart van de stemmen haalde, betekent dat de Oekraïners meer dan oorlogsmoe zijn. Bovendien zou de gevangenruil zonder de vrijlating van Tsemach niet zijn doorgegaan, zo verklaarde de directeur van de Oekraïense veiligheidsdienst vandaag.

Uiteraard is het de vraag in hoeverre de - cruciale - internationale steun voor Oekraïne lijdt onder de vrijlating van Tsemach. Zelenski zegt te hopen dat de uitwisseling leidt tot nieuwe onderhandelingen over het conflict. Afgaand op de woorden van Poetin, die afgelopen week zei te streven naar ‘normalisering van de verhoudingen’ is die kans er vandaag veel groter op geworden.

