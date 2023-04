De Russen verwoestten het land van boer Oleksandr Gavriljoek

Bijna een kwart van de Oekraïense landbouwgrond wordt dit seizoen niet bewerkt. Ook de boerderij van Oleksandr Gavriljoek bij Izjoem werd verwoest; z’n werktuigen zijn verbrand en z’n land ligt vol met mijnen. ‘Als ik maar kan zaaien.’

Tuut-tuut-tuut. Bliep-bliep. Tuut-tuut-tuut. Bliep-bliep. Het is windstil, de weg is verlaten, en in de kapotgeschoten dorpen rond de landerijen van Oleksandr Gavriljoek tref je geen levende ziel. Dus hoor je slechts het geknisper van de halfbevroren grasstengels onder de schoenen van de boer, en het gepiep van zijn metaaldetector: Tuut-tuut-tuut. Bliep-bliep. Zodra hij een landmijn vindt – een grote ronde schijf met een rode knop in het midden – pakt hij die met beide handen beet en draagt hij die naar de wegberm, vertelt hij. Daar legt hij hem voorzichtig neer. “Als je de mijnen van alleen dit stukje land zou verzamelen, dan heb je een vrachtwagen vol”, zegt hij.

Tot de Russische invasie boerde hij goed. Op zijn drieduizend hectare land verbouwde Oleksandr Gavriljoek (69) tarwe, zonnebloemen, koolzaad, soja en mais. Tussenhandelaren exporteerden de opbrengst naar Europa, Afrika en China. Nu groeit er slechts onkruid op zijn land: een onduidelijk gewas, bestaand uit bruin-grijze staken van soms wel een meter hoog. “Als de mijnen aan de oppervlakte liggen gaat het wel. Als ze ingegraven zijn, dan is het eng.” Het risico hangt af van hoe de militairen de mijn hebben ingesteld, legt de boer uit: als het explosief pas ontploft bij een gewicht van 200 kilo – tegen auto’s of tanks – heb je geluk: dan kun je er zelfs op dansen. Als de mijn scherp staat op een gewicht van 50 kilo, kan die exploderen als je er te hard op stuit. “Ik kan hier mijn werknemers toch niet naar toe sturen? Dus doe ik het zelf.”

Oleksandr Gavriljoek ruimt de landmijnen zelf van zijn land. Beeld Adriaan Backer

Het land van Gavriljoek lag precies op het front

Oleksandr Gavriljoek is per auto onderweg van zijn woonplaats Izjoem naar zijn boerderij, vijftien kilometer zuidwaarts. Achter het stuur haalt de boer herinneringen op. Al een dag na de invasie bouwden Oekraïense militairen posities rond zijn bedrijf, vertelt hij: zowel zijn kantoor als de graanopslag liggen strategisch op een heuvel. Op 5 maart bezetten de Russen het deel van Izjoem waar hij woonde. Maandenlang lag het front in het uitgestrekte heuvelgebied tussen zijn huis en zijn boerderij. “Kijk, hier was het appartement van mijn zus”, wijst Gavriljoek op een flatgebouw waaruit het middenstuk volledig ontbreekt – het gebouw is doorkliefd met een vliegtuigbom.

Beeld Bart Friso

Begin april had de Russische gezaghebber in het stadje de boeren uit de omgeving bijeengeroepen. “Heren, los van de vraag wie er goed of fout is: jullie zullen moeten zaaien, anders komt er hongersnood.” Twee weken later besloot de boer een bezoek aan zijn bedrijf te wagen, dwars door het front. “Mijn ziel was verscheurd. Ik dacht: misschien kon ik iets doen om de onderneming op de een of andere manier te redden.”

Een van zijn chauffeurs, Dima, had een Zjigoeli, een Trabant-achtig autootje. Daarmee zou hij ogen als doodsimpele dorpeling. Onderweg maakte het tweetal, zonder zich dat te realiseren, voor het eerst kennis met landmijnen. “Hier ligt nu nieuw asfalt, zie je? Toen was hier een enorme bomkrater”, wijst Gavriljoek. “We reden eromheen, en toen zagen we van die rode munt-achtige knopjes op de weg. We wisten niet wat het was. We letten er verder niet op.”

‘God stopte ons’

Ze passeerden verwoeste tanks en achtergelaten machinegeweren op de weg. “Wat kom je hier doen”, vroegen de Russische militairen bij de eerste controlepost. “Ik ben boer. Er is geen voedsel in Izjoem, dus ik kom wat graan halen. Mag ik erlangs?” “Heeft u misschien een koekenpan?”, vroegen ze. “Wat moeten jullie met een koekenpan?”, vroeg de boer verbaasd. “We hebben drie dagen niet gegeten. Nu hebben we een fazant geschoten, en die willen we braden”, zeiden ze. Een pan had Gavriljoek niet. Toch lieten ze hem door.

Ook bij de volgende controlepost mochten ze aanvankelijk verder; maar driehonderd meter verderop klonken schoten van een machinegeweer. “Dima, je kunt beter stoppen, anders gaan we dood”, maande de boer zijn chauffeur. Vijf Russen met geweer dwongen het tweetal te gaan liggen met de handen achterop het hoofd. Dima, die nog jong is, moest zich uitkleden; de militairen controleerden hem op nationalistische tattoos of tekens van wapengebruik. De boer namen ze zijn telefoon af, waartegen hij protest aantekende. “Laat hem zien wat we doen met mensen die ons niet begrijpen”, beval de commandant. Een van de mannen nam Gavriljoek mee naar een loopgraaf. Op de bodem lagen de lichamen van vier doodgeschoten burgers. “Wil je erbij?”

Enkele ogenblikken later kwam er een mortieraanval. “Dima, spring in de loopgraaf, anders gaan we dood”, zei de boer. De Russische militairen doken naast hen. “Het zijn jouw Oekraïners die op ons schieten, vanaf die kerk”, zeiden ze verwijtend. “Daar zitten jullie mannen. Ik woon daar”, had Gavriljoek geantwoord. “Waarom schieten ze dan op ons?”, vroegen de soldaten. “Hoe kan ik dat weten”, antwoordde de boer. De commandant ging even bellen, en meteen werd het stil.

“Hoe zijn jullie hier eigenlijk gekomen?”, vroeg hij vervolgens. “We werden doorgelaten”, antwoordden de twee. De commandant ging nog eens bellen. De weg was bemijnd, werd de militair verzekerd. Mochten de twee de terugweg hebben afgelegd met een auto vol graan zou de kans op fatale afloop nog groter zijn geweest, realiseerde Oleksandr Gavriljoek zich. “God stopte ons”, is zijn conclusie.

Oleksandr Gavriljoek moet helemaal overnieuw beginnen. Beeld Adriaan Backer

‘De Russen kwamen voor onze rijke grond’

In de maanden die volgden leek het alsof de Russen nooit meer weg zouden gaan. “Ze kwamen voor onze rijke grond”, is de overtuiging van de boer. Ter illustratie noemt hij een bezoekje aan zijn huis van agenten van de FSB, de Russische Veiligheidsdienst. Gavriljoek werd op een stoel gezet; drie mannen met geweren posteerden zich om hem heen. De commandant legde hem uit dat de boer voortaan 20 procent van zijn opbrengst aan het Russische leger zou moeten geven, de helft aan de ‘gemeenschap’ – brood zou gratis worden – en dat hij slechts 30 procent zelf mocht houden. Toen hij daar tegenin bracht dat dat economisch onhaalbaar was, dreigden ze hem zijn land af te nemen. “Er bestaat geen Oekraïense grond meer.”

In augustus veroverden de Russen dan eindelijk de heuvel. Een maand later, toen de Oekraïners hun bevrijdingsoffensief in de regio inzetten, vluchtten ze alweer. Toen Oleksandr Gavriljoek half september zijn bedrijf voor het eerst bezocht, lagen overal dode soldaten – Russen en Oekraïners. Er stond een uitgebrande tank met verkoolde lichamen erin. Militairen haalden een vrachtwagen vol munitie uit zijn schuur.

Zijn auto’s, tractoren, zijn vijf maai-dorsmachines – amper twee jaar oud, een half miljoen euro per stuk – zijn verwoest. Van de zestig arbeiders van Gavriljoek zijn er twee over: vijftien man kwamen om bij de bombardementen op Izjoem, een deel is gevlucht, en een deel dient in het leger, voornamelijk als chauffeurs van militaire voertuigen. “Wat ik in 24 jaar opbouwde raakte ik in één jaar kwijt.”

Een wapenstilstand om een varken te schieten

De oogst van het vorige seizoen, met een waarde van vijf miljoen dollar, ligt weg te rotten in de opslag, waarvan de overkapping is verdwenen. Het restant van 4000 ton zonnebloemzaadjes wordt juist in een vrachtwagen geschept; de pitten kunnen nog als brandstof worden gebruikt. Tussen de resterende 8000 ton graankorrels schieten grassprieten op; de katten, die volgens Gavriljoek doof zijn geworden van de beschietingen, jagen er op muizen. Het kan misschien nog als visvoer worden gebruikt.

Niet alleen de akkerbouw, ook de veeteeltsector is getroffen. Tijdens de gevechten, toen de naburige varkenshouder zich realiseerde dat hij zijn dieren niet kon evacueren, had die simpelweg de hekken opengezet. Weken lang zwierven de 450 varkens en biggen tussen de linies rond. Buurtbewoners vertelden Oleksandr Gavriljoek over kortstondige wapenstilstanden die de militairen sloten. Dan schoten ze een paar varkens, regen die aan het spit, aten en dronken, en vervolgens vochten ze verder. “Oorlog is oorlog, maar de lunch wordt op tijd geserveerd”, bezigt de boer een Oekraïens gezegde.

De schade in de landbouw heeft gevolgen. Weliswaar werd de zogenoemde graandeal tussen Rusland en Oekraïne verlengd, waardoor er via de Zwarte Zee kan worden geëxporteerd, maar de productie loopt spaak. Het Oekraïense ministerie van landbouw berekent dat dit seizoen 7 van de 29 hectare die voor de invasie bewerkt werd braak ligt. Gavriljoek schat in dat 90 procent van de landbouwgrond rond Izjoem niet wordt ingezaaid. “De voedselprijzen zullen weer stijgen”, aldus de boer.

Oleksandr Gavriljoeka land ligt vol oorlogsresten. Beeld Adriaan Backer

‘Iedereen begrijpt mijn probleem, maar regels zijn regels’

Toch is Oleksandr Gavriljoek vastbesloten het seizoen te beginnen. “Als ik drie- a vierhonderd hectare kan ontmijnen... als ik maar kan zaaien... dan moet het kunnen.” Daartoe moet hij eerst in gevecht met de bureaucratie. De belastingdienst verstuurt namelijk nog steeds aanslagen over de voertuigen die hij aan het leger schonk, maar die nog op zijn balans staan; evenals over de grond, die vol ligt met mijnen. “Iedereen begrijpt mijn probleem, maar regels zijn regels”, verzucht hij. Omdat ontmijnen met 60 hectare per maand gaat, duurt het jaren voor zijn land vrij is van explosieven. “Het belangrijkste is dat de Russen niet terugkomen”, zegt de boer, die erop wijst dat het front nog steeds op amper veertig kilometer van Izjoem ligt.

Dan nodigt de boer zijn bezoek zijn schuur in. Hij tovert brood met worst op tafel, en een fles met een zeker graanproduct. Er wordt gedronken op de ontmoeting, op vriendschap, op liefde, op het leven, en op een nieuwe ontmoeting. “Als ik tenminste niet opgeblazen ben.”

