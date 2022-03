De Russen richten zich nu op de grote steden: zware gevechten in Kiev, Charkov, Cherson en Marioepol

Woensdagochtend loeiden de luchtalarmsirenes langdurig in de hoofdstad Kiev, die in vredestijd 3 miljoen inwoners telt. Een gigantische colonne militaire voertuigen en voortgetrokken geschutsystemen blijft langzaam maar zeker oprukken richting de stad. De eenheden proberen de stad ‘van alle kanten te naderen’, maar zouden stuiten op hevig verzet, aldus het Oekraïense leger. Bedoeling zou zijn ‘de burgerbevolking te intimideren’ met raketbeschietingen. “Blijf sterk, Oekraïners”, aldus een boodschap van het leger, “geef je nooit over.”

Bij de aanval dinsdag op de televisietoren in Kiev, waarbij vijf inwoners omkwamen, zou ook het nabijgelegen Holocaustmonument zijn geraakt, zei president Volodimir Zelenski in een videoboodschap. Maar dat lijkt niet te kloppen, afgaande op foto's die woensdagochtend door persbureau AFP werden gemaakt.

Een constant gevecht tussen de Russen en de Oekraïners

In het al dagen belegerde Charkov, de tweede stad van Oekraïne met 1,4 miljoen inwoners, zijn woensdagochtend Russische parachutisten geland, melden Oekraïense legerbronnen. “Er is een voortdurend gevecht gaande tussen de indringers en de Oekraïners”, zei het leger op berichtenapp Telegram. Maandag en dinsdag waren in de stad al doden gevallen bij raketaanvallen, ook woensdagochtend meldde de stad vier doden en tien gewonden bij aanvallen waarbij de universiteit werd geraakt.

De Oekraïense havenstad Cherson is volgens het Russische ministerie van defensie ingenomen door Russische troepen. De stad met 285.000 inwoners ligt aan de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee. Als de claim klopt, zou Cherson de eerste grote regionale hoofdstad zijn die de Russen helemaal bezetten. Maar volgens de gemeente wordt nog zwaar gevochten in sommige stadsdelen, en zijn daarbij tientallen doden gevallen.

Russische troepen belagen samen met milities uit de Oost-Oekraïense regio Donbas ook de zuidoostelijke stad Marioepol aan de Zee van Azov. Russische troepen die vanuit de Krim zijn opgetrokken hebben de havenplaats Berdjansk, in handen gekregen. Vanuit de belangrijke havenstad Odessa werd gemeld dat het vliegveld werd aangevallen.

Bijna 6000 Russische militairen zijn afgelopen week in Oekraïne om het leven gekomen, zei president Zelenski in zijn videoboodschap. Rusland erkent dat er onder zijn troepen doden en gewonden zijn gevallen, maar heeft tot dusver geen aantallen gemeld. Bij de invasie zijn tienduizenden Russische manschappen betrokken.

Beeld Bart Friso

