De Russen bemoeien zich weer met de verkiezingen in de VS, dit keer zaaien ze twijfel over Biden

Facebook en Twitter hebben deze week allebei een aantal accounts geweerd die werden gerund door hetzelfde Russische bedrijf dat heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen in 2016 in het voordeel van Trump te beïnvloeden. Het Russische bedrijf, de Internet Research Agency, staat in nauw contact met de Russische overheid.

Dit keer werden er vooral berichten geproduceerd die op linkse mensen waren gericht. Die werden via de accounts extra wantrouwig gemaakt jegens de overheid en de gevestigde instituties, zoals de media. De berichten verwezen meestal naar de website PeaceData, dat zegt een onafhankelijk kritisch platform te zijn.

Anders dan vier jaar geleden bleken de Russen nu echte Amerikanen te hebben ingehuurd om kopij te leveren. Zij dachten dat ze werkten voor een onafhankelijk nieuwsplatform, totdat de FBI onthulde dat de mensen die hun facturen betaalden, in werkelijkheid niet bestaan. Ze stonden met foto en al op internet, maar die foto’s bleken door de computer gemaakte plaatjes. In werkelijkheid werkten ze voor de Internet Research Agency.

Het bedrijf was nu nog in het beginstadium van de beïnvloeding van de komende verkiezingen. Op Facebook werden 13 accounts van het bedrijf gevonden, maar die waren nog maar amper bekend. Ze werden door 14.000 mensen gevolgd. Veel artikelen riepen de vraag op of de democratische presidentskandidaat Joe Biden eigenlijk niet te rechts is.

Werknemers deden zich online voor als gewone Amerikanen

Twitter sloot vijf accounts die door het bedrijf bleken te zijn opgezet. Het waren, zo zegt Twitter, niet heel sterk ontwikkelde accounts. De berichten waren van een slechte kwaliteit en hadden veel weg van ongevraagde reclame.

Hoewel het niet om grote accounts ging met duizenden volgers, is de ontdekking van deze nieuwe poging van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen toch verontrustend, schrijft de Amerikaanse New York Times. Nieuw is bijvoorbeeld dat ze Amerikaanse journalisten betalen om de berichten te schrijven en ook is nieuw dat ze hun berichtgeving vermengen met informatie over populaire cultuur, om zo een jong publiek te trekken.

De Internet Research Agency is een bedrijf dat in 2016 vanuit een kantoor in Sint-Petersburg verdeeldheid zaaide in de Verenigde Staten. Werknemers deden zich online voor als gewone Amerikanen. Terwijl ze ’s nachts werkten om op geloofwaardige Amerikaanse tijd hun berichten te plaatsen, vertelden ze hun lezers hoe zij over de verkiezingen dachten.

Een zogenaamd zwart personage riep bijvoorbeeld volgers op om niet te gaan stemmen. Iemand die zich voordeed als een bewoner van een doorsnee voorstad uitte zijn twijfels over Hillary Clinton. Een derde deed net alsof hij een oer-Amerikaanse huisvrouw was en uitte omstandig bewondering voor Trump. Om het geloofwaardiger te maken, verschenen op de accounts op Amerikaanse feestdagen toepasselijke berichten.

De onthulling deze week lijkt het bedrijf eigenlijk wel goed uit te komen. In een bericht op hun website, die nog altijd bestaat, zei PeaceData dat ze ‘onthutst en met afgrijzen vervuld’ was van het bericht, dat geduid werd als een opzichtige poging van de traditionele media om hen de mond te snoeren. Ontkennen deden ze het echter niet.

Lees ook:

Mueller houdt het kort, maar wijst Trump terecht

“Het antwoord staat in mijn rapport.” “Kan ik niet op ingaan.” Een kleine tweehonderd keer ontweek speciaal aanklager Robert Mueller woensdag vragen van Congresleden. En hij grossierde in korte antwoorden: “Klopt.”