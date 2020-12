De rijen vrachtwagens waren net weg, maar vanaf vrijdag staat de Britten en de EU opnieuw chaos te wachten

Voorlopig houdt Londen daarom rekening met een flinke opstopping aan de grenzen, vergelijkbaar met die zich voordeed voor Kerst. Dat die er toen al waren, biedt één groot voordeel: chauffeurs weten al een beetje wat ze te wachten staat. Ze weten dat ze waarschijnlijk moeten wachten tot ze de oversteek naar Europa mogen maken of door mogen rijden naar het Britse eiland. Ze weten dat er op de plaats van oponthoud weinig faciliteiten voor ze zullen zijn. Ze weten dat ze eten voor een paar dagen moeten meenemen.

Ze hebben het de afgelopen dagen al een keer meegemaakt, toen de EU plotseling op slot ging voor verkeer uit Engeland, Wales en Schotland en nog eens tijdens de Kerst, toen ze met een negatieve coronatest op zak wel naar de overkant mochten, maar storm Bella het de veerdienst onmogelijk maakte om te varen. Inmiddels zijn de files wel zo’n beetje opgelost, maar dat is dus maar even. De Britse overheid houdt er rekening mee dat vanaf vrijdag zeventig procent van de vrachtvervoerders niet over de juiste grenspapieren beschikt, en dus zal moeten omkeren.

Een modderige bedoening

Dat alleen al vergt een immense organisatie, want bijvoorbeeld bij Dover, waar het verkeer uit de Eurotunnel aan land komt en de veerdienst vertrekt en aankomt, is er voor kerend verkeer eigenlijk geen ruimte. Daarom moet iedere vrachtwagenchauffeur die van plan is het land via Dover te verlaten, eerst op een andere plek een vergunning gaan halen. Die is verkrijgbaar als alle benodigde grenspapieren in orde zijn. Punt van aandacht is dat de grote parkeerplaats die daarvoor in de pen zat bij Ashford, een van de tien nieuwe grote grensparkeerplaatsen in het land, nog niet af is. Parkeren zal er deze week wel mogelijk zijn, maar het is er nog een modderige bedoening. Overslaan is geen optie: wie zonder vergunning doorrijdt naar de boot of de trein, kan een boete verwachten.

Behalve in Dover wordt ook chaos verwacht bij andere havens. Vanuit het Welsche Holyhead, waar de veerboot naar Dublin gaat, vertrekken ook veel goederen naar Europa. Ook daar worden nu de wegen aangepast. Met betonblokken zal het mogelijk worden om delen van de weg af te sluiten voor wachtend verkeer of om kerende vrachtvervoerders ruimte te bieden. Ook bij Holyhead wordt gewerkt aan een grote parkeerplaats waar douane-faciliteiten zullen zijn, net als op acht andere plaatsen in de buurt van havens waar een boot naar Europa vertrekt.

Behalve bij vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk ligt ook ver buiten het Britse eiland een struikelblok. Onder het Spaanse Andalusië ligt Gibraltar, een Brits gebiedje van zes vierkante kilometer waarop ook Spanje aanspraak maakt. Gibraltar maakte geen deel uit van de brexitonderhandelingen. Spanje onderhandelt er direct over met de EU en Londen. Maar of die op tijd zullen zijn afgerond, is onbekend. “Als er niet snel beweging in de onderhandelingen komt, dan zien we bij Gibraltar dezelfde taferelen als we de afgelopen dagen bij Dover hebben gezien”, zei de Spaanse minister van buitenlandse zaken Arancha Gonzalez Laya vorige week tegen persbureau AP.

Zeker 15.000 mensen wonen in Spanje en werken op Gibraltar. Die hadden tot nog toe geen enkel probleem, maar weten niet of dat na 1 januari nog steeds zo zal zijn.

