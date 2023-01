De Republikeinse partij is in een nachtmerrie beland, en dan moet de echte krachtmeting nog komen

De Republikeinen die nu dwarsliggen bij de verkiezing van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kunnen in de toekomst opnieuw hun macht te doen gelden.

Amerikanen die woensdag bijtijds de televisie aanzetten voor de zoveelste stemming over het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden, vielen eerst nog midden in een persconferentie van president Joe Biden, staande voor een brug.

Trots vertelde Biden hoe de vitale verbinding over de Ohio-rivier tussen de staten Ohio en Kentucky, gebruikt door 180.000 auto’s per dag, zal worden verbeterd. De bestaande bijna 60 jaar oude dubbeldeks brug krijgt een hoognodige opknapbeurt en er komt een tweede naast. Allemaal dankzij een wet voor infrastructuur die vorig jaar werd aangenomen op initiatief van de Democraten, maar met steun van een aantal Republikeinen.

Naast Biden stond, al even trots, Mitch McConnell, Republikeins senator voor Kentucky en fractieleider in de Senaat. De boodschap was duidelijk: politieke partijen in de VS mogen dromen dat ze de vrije hand krijgen om het land te besturen, in de Amerikaanse politieke realiteit hebben ze elkaar meestal nodig.

Nachtmerrie

Een uur later was de Republikeinse Partij, althans haar fractie in het Huis van Afgevaardigden, opnieuw in een nachtmerrie beland. De in november veroverde kleine meerderheid in het Huis gaf een groep van twintig Republikeinen een breekijzer om zich te keren tegen fractieleider Kevin McCarthy en zijn verkiezing tot voorzitter van het Huis te blokkeren.

Terwijl het Huis keer op keer hoofdelijk stemde, deed McCarthy voortdurend concessies die zijn positie als voorzitter, mocht hij gekozen worden, zouden verzwakken. Maar een onveranderde uitslag van in totaal 11 stemmingen liet tot en met donderdagavond (Amerikaanse tijd) zien dat de twintig partijgenoten dat niet voldoende vonden. Of McCarthy vrijdag genoeg macht had ingeleverd om de positie te bemachtigen waar hij al jaren naartoe werkt, moet nog blijken.

Als de Republikeinen eenmaal ontwaakt zijn uit de nachtmerrie – of dat nu met McCarthy als politieke aanvoerder in het Huis is of met een compromis-kandidaat, bijvoorbeeld zijn tweede man Steve Scalise – dan zal de dagelijkse werkelijkheid al even afschuwelijk blijken te zijn. Als de twintig afgevaardigden blijkbaar zo gemakkelijk bereid zijn om hun partijgenoten een modderfiguur te laten slaan bij aanvang van hun periode in de meerderheid, hoe fanatiek zullen ze dan niet zijn bij het blokkeren van elke samenwerking met de Democraten?

Wereldwijde economische crisis

Het spannendst zal dat worden als in de loop van dit jaar de staatsschuld van de VS het wettelijke schuldenplafond bereikt. Dat plafond moet dan door het Congres worden verhoogd, anders kan de Amerikaanse overheid geen geld meer lenen om zijn dagelijkse werk te doen en om de rente en aflossing op de staatsschuld te betalen. Dat zou een wereldwijde economische crisis inluiden.

Verhoging van dat schuldenplafond is voor populistische Republikeinen gemakkelijk af te schilderen als een vrijbrief voor geld smijten door de overheid. Zeker de twintig dwarsliggers zullen het plafond alleen willen verhogen als de regering-Biden bereid is tot enorme bezuinigingen.

Onder president Barack Obama blokkeerden de Republikeinen tot twee keer toe een verhoging van het schuldenplafond. In 2011 kregen ze concessies los. in 2013 weigerde Obama dat, waar de Republikeinen zich bij neerlegden.

De grote vraag is wat de twintig ultra-conservatieven bij de volgende gelegenheid tevreden zal stellen. Een verzoek om verhoging van het schuldenplafond is voor hen een uitgelezen mogelijkheid om de van McCarthy afgetroggelde macht te doen gelden. Maar het is ook een kans voor de Republikeinse Partij om de twintig die macht weer af te nemen, en eerlijk toe te geven dat samenwerken met Democraten uiteindelijk het beste is voor het land.

