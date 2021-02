De Republikeinen moeten kiezen: Is Marjorie Taylor Greene een ‘toekomstige ster’ of een ‘kankergezwel in de partij’?

De Republikeinse partij zit in haar maag met Congreslid Greene, die allerlei extreemrechtse samenzweringstheorieën aanhangt.

Congreslid Marjorie Taylor Greene is eruit: moordpartijen op Amerikaanse scholen zijn toch niet het werk van groepen die een verbod op vuurwapens willen uitlokken.

Greene, kersvers Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, zei dat vorige week in een telefoongesprek met Linda Beigel Schulman, wier zoon Scott in 2018 een van de zeventien slachtoffers was bij de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida.

Dat maakt haar nog niet meteen tot een fractielid dat de realiteit als leidraad heeft. Daarvoor moet ze dan ook nog met iemand van de familie Rothschild bellen, om terug te nemen dat een enorme bosbrand in Californië in 2018 is aangestoken met lasers vanuit een satelliet. Die zou zijn gefinancierd met geld van de familie Rothschild. Dat zijn geliefde hoofdrolspelers in de samenzweringstheorieën over een Joodse wereldmacht, die circuleren op extreemrechtse websites die Greene kennelijk graag bezoekt.

Een billboard in Georgia die oproept tot het aftreden van de volksvertegenwoordiger - betaald door een Republikeinse groepering. Beeld AP

Landverrader

En waarschijnlijk is er niets wat ze kan zeggen om Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gerust te stellen. Die heeft ze een landverrader genoemd. Toen iemand op Facebook voorstelde haar een kogel door het hoofd te jagen, kreeg dat een ‘vind ik leuk’ van Greene.

Bij de voorverkiezingen in haar district in Georgia steunde het partijbureau wijselijk een andere kandidaat, een neurochirurg. De Republikeinse kiezers zagen echter liever een agressieve kandidaat als Greene, die in een campagnespot met een AR-15-aanvalsgeweer ‘antifa-terroristen’ de wacht aanzegde.

Dat ze zich afficheerde als een aanhanger van de QAnon-samenzweringstheorie, die Donald Trump zag als strijder tegen een samenzwering van machtige Democratische pedofielen, gaf daarbij niets. Wat juist hielp, was dat Trump haar als ‘toekomstige Republikeinse ster’ aanprees.

Marjorie Taylor Greene in Washington. Beeld AFP

Splijtzwam

Nu ze eenmaal in het Huis zit, blijkt ze een splijtzwam. Ondanks haar absurde ideeën over moordpartijen op school – en vermoedelijk omdat ze bij Trump in de gunst staat – gaf Republikeins fractievoorzitter Kevin McCarthy haar een zetel in de commissie voor onderwijs.

Inmiddels ontdekten de media op Facebook en allerlei andere sites de ene na de andere schokkende opinie van haar. “Wat is de snelste manier om dood te gaan als je niet suïcidaal en goed gezond bent? Onderzoek doen naar Hillary Clinton natuurlijk”, schreef ze bijvoorbeeld na het overlijden van een journalist van de Wall Street Journal.

Greene is zo controversieel dat zowel aan Republikeinse als Democratische kant politieke normen in duigen vallen. Dinsdag of woensdag zou McCarthy ‘een gesprek’ hebben met Greene over haar opinies, maar maandag al bemoeide de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell, zich ermee.

‘Leeft niet in de realiteit’

“Iemand die heeft gesuggereerd dat het Pentagon op 9/11 misschien niet door een vliegtuig werd geraakt [...] en dat de Clintons het vliegtuig van John F. Kennedy Jr. hebben laten neerstorten, leeft niet in de realiteit”, zei McConnell. Zonder Greenes naam in de mond te nemen, noemde hij de theorieën die ze aanhangt ‘een kankergezwel in de partij’.

De Democraten namen op hun beurt een bijzondere stap: ze hebben de oppositiepartij tot donderdag de tijd gegeven om Greene uit alle commissies te verwijderen. En anders zullen ze dat met hun meerderheid zelf afdwingen.

Lees ook:

Rechtse paramilitaire groepen mengen zich in de Amerikaanse politiek, en ze zijn klaar om in te grijpen

Gewapende, rechtse paramilitaire groepen mengen zich nadrukkelijk in de Amerikaanse politiek. Libertariër Lee Miracle: ‘Het is mooi hoe Trump links helemaal gek maakt.’