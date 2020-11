De Republikeinen blijven zoeken naar stemfraude, vooralsnog tevergeefs

Voor het eerst sinds de verkiezingen verscheen president Donald Trump woensdag even in het openbaar. Hij legde een krans op de nationale militaire begraafplaats bij Washington ter gelegenheid van Veteranendag. Maar hij moest de tv-schermen delen met zijn opvolger, Joe Biden, die dat bijna op hetzelfde moment deed bij een oorlogsmonument in Philadelphia.

Biden is dagelijks in het nieuws met aankondigingen en plannen voor zijn regeringsperiode. Dinsdag benoemde hij de teams die voor elk ministerie zijn beleid zullen voorbereiden. Maar die zullen voorlopig nog geen contact hebben met die ministeries zelf, zoals traditioneel gebeurt. Trump heeft dat verboden.

Om dezelfde reden kunnen buitenlandse regeringsleiders die Biden willen feliciteren, ook nog niet bellen met het ministerie van buitenlandse zaken en vragen of ze kunnen worden doorverbonden. Evengoed weten die het nummer van Biden wel te vinden. Pijnlijk voor Trump is dat dinsdag ook de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, met wie hij het altijd erg goed kon vinden, die stap nam. Het tijdschrift Rolling Stone turfde dat het aantal buitenlandse staatshoofden dat Biden inmiddels als de volgende president erkent groter is dan het aantal Republikeinse congresleden en gouverneurs dat dit doet.

Ondertussen blijft Trump met tweets en dagvaardingen het verkiezingsresultaat verdacht maken. In een nieuwe aanklacht eiste hij woensdag dat de staat Michigan, waar Biden won, de uitslag nog niet officieel vaststelt totdat alle klachten zijn onderzocht.

Boterzachte incidenten

Maar daarbij gaat het tot nu toe om incidenten, niet om de grootschalige stemmenvervalsing die Trump zou moeten aantonen om zijn achterstand in staten als Michigan en Pennsylvania weg te werken. En zelfs de incidenten blijken bij nader onderzoek boterzacht. Een werknemer van de posterijen in Pennsylvania zei in een beëdigde verklaring dat hij anderen had horen praten over het aanpassen van de datum van stembiljetten die te laat op de bus waren gedaan. Volgens de inspecteur-generaal van de postdienst heeft hij die verklaring weer ingetrokken. Al wist de conservatieve website Washington Examiner weer te melden dat hij die intrekking ontkent.

De New York Times kwam woensdag met het resultaat van een belronde langs de verkiezingsautoriteiten van alle Amerikaanse staten en de hoofdstad Washington. Alle staten die antwoord gaven, of ze nu door Democraten of Republikeinen geregeerd worden, meldden dat verkiezingen soepel en eerlijk verliepen. Uit de vier die geen antwoord gaven, zijn ook geen berichten over grootschalige fraude gekomen.

Texas was een van die vier staten, en daar heeft de Republikeinse vicegouverneur de moed nog niet opgegeven. Hij loofde woensdag ‘minimaal 25.000 dollar’ voor wie een geval van verkiezingsfraude aanbrengt ‘dat resulteert in arrestatie en definitieve veroordeling’. Hij heeft er een miljoen dollar uit zijn eigen campagnekas voor opzij gezet.

Zijn collega in Pennsylvania, vicegouverneur John Fetterman, sloeg meteen toe: ‘Ik heb een vent in Forty Fort, Pennsylvania die heeft geprobeerd zijn dode moeder voor Trump te laten stemmen’, twitterde hij. Of hij de beloning krijgt is twijfelachtig, de man werd in oktober al gesnapt. Maar Fettermans punt was: die fraudepoging, door een Republikein, is de enige die tot nu toe in Pennsylvania is vastgesteld.

