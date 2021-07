De rellen gaan door in Tunesië, dat in een diepe constitutionele crisis zit. Was dit een ‘coup’?

Het parlement moet weer open! De democratie moet gered

Nour El Houda Saki (51), onderwijzeres

Wat is er zondagavond gebeurd?

“Een staatsgreep, mevrouw! Dit is heel ernstig. Het is tegen de wet en tegen de grondwet. De president heeft zich alle macht toegeëigend. Hij wil alleen maar macht. Zoals generaal Al-Sisi in Egypte. Maar Tunesië is geen Egypte.”

Waarom staat u hier bij het parlementsgebouw?

“Om het land te redden. Het parlement moet weer open. Wij blijven hier net zo lang tot het parlement weer open gaat. Als het nodig is ook ’s nachts en ondanks de hitte [het is 40 graden, red.]. Dit laten we niet gebeuren. Nooit. Ik heb deelgenomen aan de revolutie. De revolutie is van ons en die laten wij ons niet meer afpakken. Het kan mij niet schelen als ik gearresteerd wordt. Ik ben niet bang.”

Heeft u het zien aankomen?

“Een beetje. Kais Saied was zo enthousiast over Egypte en generaal Al-Sisi daar. En hij riep steeds de hulp in van het leger. Kais Saied wordt gesteund door Egypte en de Emiraten. De overvallen op de kantoren van Ennahda [de belangrijkste gematigd islamistische partij, red.] maandag waren geen toeval, maar opzettelijk door de president georganiseerd.”

Wat moet er nu gebeuren?

“Het parlement moet weer open! De democratie moet gered. Daarna zien we verder. En nieuwe presidentsverkiezingen. Wij moeten een andere president. Het klopt dat het slecht gaat met de economie, maar nu gaat het alleen maar erger worden. Wilt u een boodschap doorgeven aan de Nederlandse regering? Tunesiërs willen een democratie! Wij hebben steun nodig van Europa. Onze democratie moet gered worden.”

Hoe ziet u de toekomst?

“Ik maak mij zorgen. Misschien breekt er wel een burgeroorlog uit.”

(Faïrouz ben Salah)