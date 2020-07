De regering-Johnson draait: Huawei mag Brits 5G-netwerk toch niet aanleggen

De druk werd de afgelopen tijd groter en groter. Van Washington, maar ook steeds meer van Boris Johnsons eigen Conservatieve partij. Uiteindelijk besloot de Britse regering het Chinese techbedrijf Huawei alsnog te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk.

Een flinke draai van de regering-Johnson, aangezien Huawei in ­januari nog tot 35 procent van het Britse 5G-netwerk mocht aanleggen. Andere Europese landen, waaronder Nederland, durfden hun vingers op dat moment nog niet aan het bedrijf te branden. Huawei en de Chinese staat lijken nauwe banden te hebben, waarbij het techbedrijf wordt ingezet om te spioneren, vrezen de Britten. Huawei zelf ontkent dit.

De Amerikaanse president Trump deed Huawei zelfs al volledig in de ban en kondigde sancties aan voor Amerikaanse chipfabrikanten die nog met het ­bedrijf in zee willen.

Eerder dit jaar zou Trump in een telefoongesprek met Johnson in woede zijn uitgebarsten over diens beslissing het Chinese bedrijf toe te laten. Ook dreigden de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de toekomst niet langer alle inlichtingen met de Britten te delen. Mede onder die druk zwicht Johnson nu alsnog, iets wat hem direct schouderklopjes uit Washington opleverde.

Door Hongkong in een stroomversnelling

Het is een ommezwaai die door de ­gespannen situatie in Hongkong in een stroomversnelling kwam. De omstreden veiligheidswet die China begin deze maand invoerde, viel verkeerd in Groot-Brittannië. Johnson kwam de inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie eerst al tegemoet door bijna 3 miljoen Hongkongers de Britse nationaliteit in het vooruitzicht te stellen. De afgelopen weken vonden steeds meer Conservatieve parlementariërs dat dan ook voor Huawei geen plaats meer was.

Het besluit is niet zonder consequenties. Zo loopt de aanleg van het Britse 5G-netwerk twee tot drie jaar vertraging op, bij gebrek aan een simpel alternatief. Ook vrezen telecombedrijven dat de extra kosten in de miljarden zullen lopen. Het Zweedse Ericsson en het ­Finse Nokia zijn bezig met de ­ontwikkeling van 5G-techniek, maar vragen een beduidend hogere prijs.

Er kleven ook flinke politieke consequenties aan Johnsons beslissing. China is woedend en heeft al laten weten met ‘passende tegenmaatregelen’ te komen. Daarmee riskeert Johnson ruzie met de op één na grootste economie ter wereld. Juist een land waarmee hij, na de brexit, zo graag een handels­akkoord wil sluiten. Dat zal er nu voorlopig niet van komen. Sterker nog, de relatie met China zal de ­komende tijd alleen maar meer ­onder druk komen te staan.

