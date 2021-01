De Redneck Shop wordt een buurthuis tegen racisme

Op zich zou het een prima gebouw zijn om te laten verloederen, de voormalige Ku Klux Klan ontmoetingsplaats in Laurens, North Carolina. Maar de 67-jarige zwarte dominee David Kennedy heeft er een ander plan mee. Hij wil er een buurthuis van maken waar mensen terecht kunnen voor heling van racisme.

Van 1996 tot 2012 zat hier de ‘Redneck Shop’, een winkel waar witte racisten terecht konden voor neonazi-parafernalia, memorabilia van de Confederatie, en de jurken van de Ku Klux Klan. Het heeft Kennedy jaren gekost om de eigenaars eruit te krijgen. Tijdens het procederen werd hij een doelwit van de KKK, die hem met de dood bedreigde. “Je moet staan voor wat goed is, ongeacht de consequenties, hoe lang het duurt, of wie je in de weg staat”, zei Kennedy hierover tegen CNN. “We zijn strijders, vol liefde en vol vergeving, maar we zullen altijd strijden, zelfs als het betekent dat we moeten sterven voor onze gemeenschap.”

Gebedshuis

Toen de eigenaars van het pand ruzie kregen, heeft de dominee een van hen beschermd, en hem en zijn familie eten, onderdak en en een gebedshuis gegeven – ook al was hij lid van de KKK. Over de bijzondere vriendschap die ontstond is in 2018 de film ‘Burden’ gemaakt.

Uiteindelijk kreeg de dominee het pand toegewezen door de rechter, en zette hij samen met anderen het Echo Project op, om het gebouw te renoveren. Het moet een museum worden dat het verhaal vertelt van ‘de strijd voor gerechtigheid en de strijd tegen de Klan’, zegt Kennedy, “om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

