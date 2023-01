De realiteit van de goelag vreet aan Navalny’s gezondheid

Sla een boek open van de gemiddelde Sovjetdissident en de verhalen over Russische strafkampen vol honger, geweld en isolatiecellen vliegen je om de oren. Neem de befaamde schrijver Aleksandr Solzjenitsyn die in zijn meesterwerk de Goelag Archipel het effect van eenzame opsluiting op een gedetineerde omschrijft: ‘Of het nu door eenzame opsluiting of ondraaglijke overbevolking was, de omstandigheden in de gevangenis leidden tot de afbraak van de persoonlijkheid van de gevangene. In beide gevallen zonk de gedetineerde weg in onvrijwillige eenzaamheid’.

Het is een fenomeen waar de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny over mee kan praten. Op oudejaarsdag belandde de Kremlincriticus voor de tiende keer in bijna twee jaar tijd in een isolatiecel. Volgens het gevangenisrapport had Navalny ’s ochtends zijn gezicht om tien voor half zes gewassen en niet om zes uur zoals het regime van de strafkolonie voorschrijft. Een ernstige overtreding, zo oordeelden de kampautoriteiten, en dus volgden er vijftien dagen strafcel. Eerder kreeg Navalny te maken met soortgelijke reprimandes vanwege onder meer het verkeerd dragen van zijn uniform of omdat hij zijn tanden buiten de gezette tijden poetste.

De anti-corruptieactivist werd in januari 2021 tot tweeënhalf jaar strafkolonie veroordeeld vanwege het schenden van zijn borgvoorwaarden in verband met een eerder voorwaardelijk vonnis in een fraudezaak. Later volgde een veroordeling van nog eens negen jaar cel, wederom vanwege fraude en minachting van het hof.

Medische zorg geweigerd

De recente opsluiting in de strafcel zette een streep door Navalny’s chique nieuwjaarsplannen, zo schreef zijn team namens hem op sociale media, met het voor hem zo gebruikelijke gevoel voor ironie. Toch maakte die schertsende toon afgelopen woensdag plaats voor bittere ernst. Via zijn advocaten maakte de Poetincriticus bekend dat hij in zijn isoleercel hoge koorts en andere griepverschijnselen had gekregen, maar dat de cipiers hem adequate medische zorg weigerden.

Eerder liet de oppositieleider al weten dat er een zieke medegevangene bij hem in zijn isolatiecel was geplaatst. De autoriteiten gebruikten de man volgens Navalny als ‘biologisch wapen’ om hem te infecteren. Het was bovendien niet de enige manier waarop de cipiers hem fysiek en mentaal probeerden te breken. In een nabije cel plaatsten ze een ‘psychopaat’ die de hele dag en nacht door ‘schreeuwt, gromt, slaat, blaft en in zichzelf praat met drie verschillende stemmetjes’.

‘Poetin probeert hem om het leven te brengen’

De omstandigheden brachten zijn advocaten tot de conclusie dat het Kremlin probeert de 46-jarige oppositieleider op een ‘achterbakse’ manier te vermoorden. ‘Poetin probeert Navalny nog altijd om het leven te brengen, maar op een stillere en langzamere manier vergeleken met de novitsjok-vergiftiging’, refereerden zij naar de aanslag met het Russische zenuwgas in augustus 2020 die Navalny ternauwernood overleefde en waarvan hij Poetin de schuld geeft.

Navalny’s toestand was aanleiding voor enkele honderden Russische artsen om een open brief aan president Poetin te richten waarin zij eisen dat het Kremlin een einde maakt aan zijn mishandeling. In de verklaring schrijven de doktoren onder meer dat ‘de weigering van de Federale Penitentiaire Diensten om de noodzakelijke medicijnen te verstrekken, het leven van Navalny direct bedreigt’.

Ook Duitsland voerde de druk vrijdag op. Berlijn liet weten dat Navalny “dringend behoefte heeft aan medische hulp zoals Russische artsen hebben aangegeven. Wij roepen de Russische autoriteiten op om deze direct en volledig te bieden”. Hoewel Navalny volgens zijn advocaten sindsdien bezoek heeft gehad van een arts en antibiotica krijgt, blijft zijn toestand zorgelijk en heeft hij nog altijd te maken met de barre werkelijkheid van het strafkamp die hijzelf donderdag op Twitter in de geest van Solzjenitsyn beschreef. ‘Alles wat je leest over de gruwelen en fascistische misdaden in ons gevangenissysteem is waar. Er is slechts één correctie: de realiteit is nog erger’.

