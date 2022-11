De radicaalste wapenclub van Amerika accepteert geen enkele beperking: ‘Ook in de speeltuin wil ik een wapen op zak hebben’

Ze was niet het eerste en zeker niet het laatste slachtoffer van vuurwapengeweld, dit jaar in Philadelphia. Maar de dood van van Tiffany Fletcher, 41, moeder van drie kinderen, maakte in september wel extra veel los. Fletcher was nietsvermoedend de grond aan het aanvegen in de speeltuin waar ze als beheerder werkte, toen ze toevallig het slachtoffer werd van rondvliegende kogels.

Begin november staat de teller in de stad van 1,5 miljoen inwoners voor dit jaar op ruim 2000 slachtoffers van schietpartijen, van wie er 417 zijn overleden. Vergelijk dat met Nederland, dat 17,5 miljoen inwoners heeft en waar schietpartijen jaarlijks zo’n 120 dodelijke slachtoffers eisen, en je krijgt een idee van de dimensie van het probleem.

Philadelphia trekt landelijk de aandacht, maar overal in de VS stijgt de vuurwapencriminaliteit. In de campagnes voor de verkiezingen speelt het onderwerp een prominente rol. Alleen hebben Democraten en Republikeinen nogal andere oplossingen.

Strijd voor het recht op wapenbezit

De Democratische burgemeester van Philadelphia vaardigde na de dood van Tiffany Fletcher een wapenverbod uit voor de openbare parken en speeltuinen van de stad. Dat hield niet lang stand. Lobbyclub Gun Owners of America (GOA) vocht het beleid succesvol aan voor de rechter; de wet in Pennsylvania verbiedt lokale overheden om eigen beleid te maken over vuurwapens.

Val Finnell, directeur van GOA Pennsylvania, noemt zijn club de enige die zonder compromissen strijdt voor het recht op wapenbezit, anders dan bijvoorbeeld de grootste wapenlobby van het land, de NRA. “Wij bestaan sinds 1976, hebben meer dan 2 miljoen leden en aanhangers, en waarin wij verschillen van andere wapenclubs, is dat wij een harde lijn trekken. In het tweede amendement van de Grondwet staat echt wat er staat: het recht van gezagsgetrouwe burgers om een wapen te dragen, wordt niet ingeperkt.”

GOA gelooft in geen enkele vorm van wapenregulering, dus ook niet in antecedentenonderzoek om te voorkomen dat criminelen, terroristen of mentaal instabiele figuren een wapen kunnen kopen. “Je weet al waar zulke background checks toe gaan leiden. Dan kan de overheid een register van wapenbezitters aanleggen, en als dat gebeurd is, komen ze je wapens confisqueren. Dat is precies wat er gebeurd is in Nieuw-Zeeland.”

‘Links stopt niet als ze één wapenwet erdoor hebben gekregen’

Zulke compromissen zijn precies waar andere wapenclubs zich volgens hem laten misleiden. “Links stopt niet als ze één wapenwet erdoor hebben gekregen. Geef ze een vinger en ze pakken je hele hand.”

Wat stelt Finnell, wiens organisatie zich bij de aankomende verkiezingen enthousiast achter de Republikeinse kandidaten schaart, dan voor om het wapengeweld te beteugelen? Hij wijst met de beschuldigende vinger naar de Democratische officier van justitie van Philadelphia, die volgens hem te slap optreedt tegen bendes. “Als je misdaad niet vervolgt, dan krijg je meer misdaad. Het probleem van Philadelphia is het beleid van de Democraten, niet de toegang tot wapens.”

De verslaggever suggereert voorzichtig dat wapenbeperking toch ook tot minder geweld zal leiden, met een verwijzing naar Nederland, waar wapenbezit gereguleerd is, en het aantal vuurwapendoden per hoofd van de bevolking zeker twintig keer zo laag ligt als in de VS. Finnell gelooft er niets van. “Dat is appels met peren vergelijken. De VS is een groot, divers land. Het heeft gebieden met hoge criminaliteit, de grote steden, en dat zijn toevallig ook de delen met veel wapenbeperkingen. Als je die grote steden weghaalt, is Amerika extreem vreedzaam, en liggen de cijfers voor wapengeweld en moord op hetzelfde niveau als de rest van de wereld.”

Dat blijkt bij navorsing niet te kloppen. Data van het CDC, een overheidsinstantie die onder andere gezondheidsstatistieken verzamelt, laten zien dat het meeste vuurwapengeweld per hoofd van de bevolking juist plaatsvindt in rurale staten zonder echt grote steden, zoals Mississippi, Missouri en Alabama.

‘De weg naar tirannie bestaat uit wapenbeperkingen’

Maar het praktische argument is sowieso niet doorslaggevend voor de GOA. “Het is een fundamenteel mensenrecht, een door God gegeven recht zelfs, om jezelf te mogen verdedigen. Zulke rechten bestaan voorafgaand aan iedere regering. Niet alleen voor Amerikanen. Kijk eens naar de Europese geschiedenis, wat de nazi’s met de Joden deden. Voor ze die in concentratiekampen stopten, ontwapenden ze ze. En in het getto van Warschau waren het gewapende burgers die verzet pleegden. De weg naar tirannie bestaat uit wapenbeperkingen.”

Van het getto in Warschau terug naar de speeltuin in Philadelphia: is het niet raar om een wapen mee te nemen als je daar met je kinderen gaat spelen? “Helemaal niet. Ik neem altijd een wapen mee als ik met mijn kinderen ga spelen, in mijn zak of op mijn heup. Ze zijn heel goed beveiligd, het belet je niet om te spelen. We zijn daar aan gewend in Amerika, het is deel van onze cultuur.”

Dat de burgemeester daar een einde aan wilde maken, heeft Finnell geen goed woord voor over. “Niet alleen overtrad hij de wet, maar hij belette gezagsgetrouwe burgers om zichzelf en hun families te beschermen in gebieden met een hoge misdaad. Dat is moreel verwerpelijk.”

