De pronkpiramide van Djoser, de oudste van Egypte, is weer open

De piramide van Djoser, ruim 4600 jaar geleden gebouwd, is weer open voor toeristen. Jarenlang kon de piramide alleen van buiten worden gezien, nu zijn de gangen en de sarcofaag weer te bezichtigen.

De oudste stenen piramide in Egypte, die van farao Djoser, is voor het eerst in bijna vijftien jaar weer voor het publiek toegankelijk. Al die ­jaren werden de zestrapspiramide en het bijna zes kilometer lange gangenstelsel eronder gerenoveerd om instorting te voorkomen.

De piramide van Djoser was de eerste met trappen en diende als voorbeeld voor de beroemde en meest bezochte piramides van Gizeh, waaronder de bekende van farao Cheops.

De conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Lara Weiss, is bijzonder ­enthousiast. “Wij van het museum graven al 44 jaar in de necropolis rond Djoser. Ik ben sinds 2015 verbonden aan het Rijksmuseum in Leiden en sindsdien kom ik er elk jaar, ook vroeger als student, maar de piramide was altijd gesloten. In maart ga ik weer naar Egypte om opgravingen te doen in Sakkara, 30 kilometer ten zuiden van Cairo. Ik hoop nu eindelijk die oudste piramide van binnen te gaan zien.”

Economische voorspoed en militaire overwinningen

Djoser was de eerste farao uit de derde dynastie, ten tijde van het Oude Rijk van Egypte, tussen circa 2650 en 2575 voor Christus. Het waren de dagen van economische voorspoed en militaire overwinningen, waarmee de grenzen van het rijk werden verlegd. Het was de tijd dat Djosers vizier Imhotep de ontwerper was van de graftombe voor de farao. Tot die tijd werden Egyptische koningen begraven in rechthoekige monumenten van gedroogde klei, de zogenoemde mastaba, met eronder de tombe.

Imhotep stapelde uiteindelijk zes mastaba’s van kalksteen, die steeds kleiner werden, bovenop ­elkaar tot een hoogte van 62 meter en zo ontstond de piramidevorm. In die dagen een enorm staaltje van technisch vernuft, dat van een grote afstand was te zien en Djosers status enorm vergrootte. Het enorme, massieve bouwwerk gold als zeer ­innovatief in die dagen.

Labyrint

Een 28 meter diepe ondergrondse gang, met een ingenieus gangenstelsel van 5,7 kilometer, was als een labyrint aangelegd om de toegang tot het graf van Djoser te maskeren. Het spinneweb van tunnels en gangen moest toekomstige rovers afschrikken. Het mocht niet baten. De piramide en tombe zijn leeggeroofd. Alleen een gemummificeerde voet van farao Djoser is er ­teruggevonden. De rest van zijn mummie is verdwenen.

Lara Weiss graaft met haar team in de nabijheid van de piramide in een ander gangenstelsel. “Elk jaar vinden we er wel een graf.” Het zijn tombes van de elite, maar dan van duizend jaar later. Het is dan de tijd van het Nieuwe Rijk. “Aan de decoraties in de grafkelders zien we de invloed in allerlei beeltenissen van het Oude Rijk. Duizend jaar lang keken ze op tegen de piramide van Djoser en begroeven hun hoge ambtenaren in de schaduw ervan.”

Over die invloed van de necropolis, de begraafplaats rondom Djoser, opent dinsdag een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden: ‘Sakkara: leven in een dodenstad’. Weiss: “Er is te zien hoe het dagelijkse ­leven op die enorme begraafplaats eruitzag. De offers die werden gebracht, maar ook hoe topambtenaren van de farao’s hun ­begraafplaats kozen, waarmee ze hun status na hun dood konden ­benadrukken.”

Sakkara: leven in een dodenstad. Vanaf dinsdag 10 maart te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

