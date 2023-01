De presidentsvrouw van Brazilië is naar de zin van de Arbeiderspartij té aanwezig

“Ik ben geen prinses, ik ben een vrouw die vecht!” Dat waren Janja’s uitdagende woorden toen president Jair Bolsonaro, toen nog in de race voor herverkiezing, de Brazilianen uitnodigde om te kiezen wie het meest een prinses was: zijn eigen vrouw Michele, die zich vooral heeft geprofileerd als vroom lid van de Pinkstergemeente en verder op de achtergrond blijft, of Janja, de vrouw van Lula, die haar man overal vergezelde tijdens zijn campagne en naar verluidt zijn meest vertrouwde adviseur is.

Al langer gingen er geruchten dat Janja ook naar de smaak van Lula’s kameraden van de linkse Arbeiderspartij te veel te zeggen zou hebben. Zo blokkeerde ze de carrières van sommige kameraden, en van mensen die de partij naar voren wilde schuiven. Nu de ministersposten worden verdeeld en iedereen die heeft bijgedragen aan de overwinning een plek opeist, is het dringen geblazen. De partij kan het daarbij niet gebruiken dat de komende first lady hen voor de voeten loopt. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen zij een vriendin wilde lanceren voor het ministerie voor vrouwenzaken, terwijl de Arbeiderspartij andere kandidaten in gedachten had. Janja kreeg in dit geval overigens niet haar zin.

Adviezen binnen de muren van de slaapkamer

Rosangela da Silva werd geboren in augustus 1966, in de zuidelijke deelstaat Paraná en deed daar haar universitaire opleidingen sociologie en communicatie. Lula leerde ze al kennen in de jaren negentig, bij de Arbeiderspartij, waar ze als 17-jarige lid van werd.

Ze kregen meer contact toen hij van april 2018 tot november 2019 gevangen zat na een veroordeling wegens corruptie. Janja was een van de mensen die wakes hield bij de gevangenis in de stad Curitiba. Na Lula’s vrijlating wegens fouten in het proces werd bekend dat ze een relatie hadden. Ze trouwden in mei 2022, toen de campagnes voor de presidentsverkiezingen in oktober al op stoom aan het komen waren.

Een van Janja’s felste critici is een vrouw, de bekende politiek commentator Eliane Cantanhede. Zij zei dat van een presidentsvrouw mag worden verwacht dat ze zich discreet op de achtergrond houdt en dat haar adviezen aan haar man binnen de muren van de slaapkamer blijven. En níet dat ze met haar man aan vergaderingen deelneemt.

Inauguratieceremonie

Andere first lady’s deden dat beter, volgens Cantanhede, zoals Lula’s in 2017 overleden echtgenote Marisa Letícia. Cantanhede kreeg een storm van kritiek over zich heen vanwege haar “anti-feministische houding”, maar ze kreeg ook steun van andere prestigieuze commentatoren.

Voor Lula’s inauguratieceremonie, zondag, werden bijna alle grote artiesten van het land geboekt. Van populaire gospelzangers, om de conservatieve achterban van Bolsonaro te laten weten dat zij er ook bij horen, tot rapzangers en sambagrootheden. Na de beëdiging van haar man blijft Janja actief, heeft ze al aangekondigd. Het bestrijden van de honger en het geweld tegen vrouwen zijn twee van haar grootste aandachtspunten.

