De president van Chili geeft het nu ook toe: mensenrechten zijn geschonden in zijn land

In Chili hebben de veiligheidstroepen zich de afgelopen maand bezondigd aan ‘excessief gebruik van geweld’, en er hebben misdaden plaatsgevonden. Dat roepen mensenrechtenorganisaties al weken, maar president Piñera heeft het nu ook erkend, in een toespraak tot de natie op zondagavond. Hij kondigde aan dat er ‘geen straffeloosheid’ zal bestaan voor veiligheidstroepen die de rechten van demonstranten hebben geschonden.

Of Piñera daarmee alle demonstranten overtuigt van zijn oprechte bezorgdheid over de mensenrechten, is nog maar de vraag. Het was immers Piñera zelf die een maand geleden het leger de straat op stuurde, voor het eerst sinds de val van militair dictator Pinochet in 1990. Dat hielp niet: de protesten tegen de economische ongelijkheid in het land, die begonnen toen de metrokaartjes in prijs werden verhoogd, zijn sindsdien niet geluwd. Daarbij werd veel geweld gebruikt: er vielen al meer dan 20 doden, en justitie in Chili heeft meer dan duizend zaken in behandeling van gewelddadig optreden, seksueel geweld en marteling door veiligheidstroepen.

Verhoging pensioenen

Maar Piñera's erkenning is in ieder geval een teken dat de demonstranten met hun aanhoudende betogingen steeds meer resultaat boeken. Aanvankelijk probeerde Piñera met wat kleinere concessies, zoals een verhoging van de pensioenen, de rust terug te brengen.

Afgelopen vrijdag gaf hij al toe aan een van de belangrijkste eisen van de demonstranten. Er komt in april een referendum over een nieuwe grondwet. De oude stamt nog uit de tijd van Pinochet, en is sindsdien wel een paar keer geamendeerd om de scherpste kantjes ervan af te vijlen, maar volgens veel demonstranten is ze nog steeds een rem op echte veranderingen.

Zo garandeert de grondwet wel het recht van ouders om eigen onderwijs voor hun kinderen te kiezen, maar niet het recht op onderwijs voor allen: volgens critici een voorbeeld van hoe de grondwet wel de belangen van rijke Chilenen beschermt, maar niet die van arme Chilenen. Chili kent van alle Oeso-landen de grootste economische ongelijkheid.

Het referendum moet in april plaatsvinden. Minister van binnenlandse zaken Blumel hoopt dat de nieuwe grondwet tot een ‘nieuw sociaal contract’ leidt - precies de term die veel demonstranten de afgelopen weken ook hadden gebruikt.

