De politieke toekomst van Boris Johnson ligt in de handen van ex-kroegbaas Sue Gray

Een inhoudelijk oordeel mag Gray in haar rapport niet vellen. Maar haar analyse van de feitelijke gebeurtenissen zal waarschijnlijk wel het oordeel van veel parlementsleden beïnvloeden, en dus indirect de politieke toekomst van Johnson.

Tot voor kort hadden weinig mensen van Gray (64) gehoord. Ook al is ze al jaren een van de belangrijkste topambtenaren in het VK. De afgelopen twintig jaar werkte zij grotendeels als ethisch adviseur voor verschillende kabinetten. Momenteel is ze verantwoordelijk voor constitutionele zaken. “Niets in Whitehall (het Britse regeringscentrum, red.) gebeurt zonder dat Sue zegt dat het mag”, zei Oliver Letwin ooit. Hij was staatssecretaris onder premier David Cameron.

Gray onderzoekt onder meer ‘de aard’ van de lockdownfeestjes. Johnson houdt vol dat hij in de overtuiging verkeerde dat het om werkevenementen ging. Die waren tijdens de coronalockdowns in het VK toegestaan. Maar Gray is iemand die een feestje heus wel herkent. In de tachtig trok zij zich voor enige tijd terug uit de ambtenarij om samen met haar man, countryzanger Bill Conlon, een bar te bestieren in Newry, Noord-Ierland. Haar huidige taak lijkt haar op het lijf geschreven.

Kale feiten zijn al problematisch genoeg

Toch zal Gray dus niet met een moreel of politiek waardeoordeel komen over Johnsons gedrag. Maar volgens Catherine Haddon, van denktank Institute for Government, kunnen de kale feiten op zich al problematisch genoeg voor hem zijn. En het zal gaan om de toon waarin Gray haar feitelijke analyse giet.

Maar volgens Haddon bevindt Gray zich in een moeilijke positie. Feitelijk doet zij onderzoek naar haar eigen politieke baas: het was Johnson die haar taakomschrijving binnen het onderzoek vaststelde. Bovendien kreeg Gray het onderzoek toegewezen nadat haar directe, ambtelijke baas Simon Case de opdracht teruggaf. Want hij wordt er inmiddels van verdacht ook zelf aanwezig te zijn geweest bij een kerstborrel op zijn kantoor tijdens de coronalockdown. Haar bevindingen stralen dus ook op hem af.

Maar Gray staat bekend als professioneel. En ze heeft al vaker met dit bijltje gehakt. Zo leidde haar vergelijkbare onderzoek naar Damian Green, minister in het kabinet van Theresa May, in 2017 tot diens aftreden. Dat onderzoek ging over op Greens computer aangetroffen pornografie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onvrede binnen Conservatieve Partij groeit De onvrede over premier Boris Johnson groeit binnen zijn eigen Conservatieve Partij. Officieel hebben pas zeven parlementariërs van de partij per brief aangegeven dat zij willen dat hij aftreedt. Maar minstens twintig anderen lijken dat nu ook van plan. Zij hopen Gray’s rapport, dat vrijdag wordt verwacht, te kunnen gebruiken om anderen te overtuigen hetzelfde te doen. Om Johnson weg te krijgen moeten minstens 54 parlementsleden daartoe schriftelijk oproepen. Zeker als uit het onderzoek van Gray blijkt dat Johnson vooraf werd gewaarschuwd dat de feestjes geen werkevenementen betroffen, lijkt de grens van 54 makkelijk te halen. Dominic Cummings, Johnsons ex-adviseur maar nu een fervent criticus, beweert dat de premier zulke waarschuwingen kreeg en daar nu over liegt.

Lees ook:

‘Meer feestjes in ambtswoning Boris Johnson in coronatijd’

Medewerkers van de Britse premier Boris Johnson zouden nóg twee lockdownfeestjes gevierd hebben op de ambtswoning, toen in het land strenge regels golden vanwege de coronacrisis, schrijven lokale media.