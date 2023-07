De politie doet het niet, dus in Haïti nemen burgers het op tegen bendegeweld

Als de politie het niet doet, dan doen we het zelf wel, is in steeds meer delen van Haïti het devies. Sinds een paar maanden zijn buurtwachten in opkomst die zich ‘bwa kale’ noemen. Ze nemen het met grof geweld op tegen de bendes die steeds grotere delen van het land terroriseren. Bwa kale betekent ‘geschild hout’, naar de puntige stokken waarmee de burgers zichzelf zouden bewapenen, al worden er in de praktijk ook heftiger wapens zoals machetes gebruikt, en kunnen verdachte bendeleden ook op een brandstapel belanden.

Dat laatste gebeurde in april, toen de politie in hoofdstad Port-au-Prince bij een controle dertien verdachte, bewapende figuren aanhield. Het gerucht verspreidde zich al snel door de wijk, een meute boze burgers verzamelde zich, en al snel werden de in benzine gedrenkte autobanden aangevoerd.

“We namen ze over van de politie en maakten ze af”, vertelde buurtbewoner Israël Bien-Aimé aan persbureau AP. Hij hielp mee met het aansteken van de brandstapel. Spijt heeft hij niet. “Dit is de enige beweging die ons een oplossing kan geven voor de bendes in Haïti.” Het voorbeeld vond dus al snel overal navolging.

Bendes controleren meer dan de helft van Port-au-Prince

De staat was in Haïti altijd al zwak, maar sinds twee jaar is haast iedere schijn van gezag verdwenen. In de zomer van 2021 werd president Jovenel Moise onder nog altijd onopgehelderde omstandigheden vermoord, en sindsdien verkeert de politiek van het land in totale chaos. Nieuwe verkiezingen zijn er nog altijd niet geweest.

De bendes die in het machtsvacuüm sprongen, controleren inmiddels zo’n 60 tot 80 procent van het grondgebied van Port-au-Prince. Hun autoriteit vestigen ze met grof geweld: ontvoeringen en verkrachtingen zijn aan de orde van de dag, en door afpersing van winkeliers en ondernemers financieren de bendes zichzelf. Op de grenzen van de territoria van verschillende bendes vinden openlijke vuurgevechten plaats, waar burgers bij geraakt worden.

‘De angst is van kamp gewisseld’

Eerder dit jaar verklaarden de VN dat de onveiligheid in Port-au-Prince inmiddels vergelijkbaar is met die in een oorlogszone. In de eerste drie maanden van dit jaar vonden er alleen al 389 ontvoeringen plaats in Haïti, volgens een telling van de Haïtiaanse mensenrechtenorganisatie CARDH.

Diezelfde organisatie merkte een paar maanden later in een rapport op dat het aantal ontvoeringen in de eerste maand na de opkomst van bwa kale bijna tot nul gedaald was, en dat het aantal schietpartijen gehalveerd was. “De angst is van kamp gewisseld”, schrijft CARDH. De organisatie wil geen waardeoordeel uitspreken, maar heeft het wel over een ‘natuurlijke reactie’ op ‘de extreme wreedheid van de bendes, gezien de machteloosheid van de politie, het onvermogen van de staat en het internationale getalm’.

Buitenlandse interventie

Maar of die natuurlijke reactie een lange-termijnoplossing is, daarover verschillen in Haïti de meningen. Sommige wat linksige stemmen zien er een authentieke reactie in op de instabiliteit, die verre te verkiezen is boven wéér een buitenlandse interventie. Daar heeft waarnemend president Ariel Henry vorig jaar al om gevraagd, alleen staat er niemand echt te popelen om zijn hoofd in het Haïtiaanse wespennest te steken.

Maar Insight Crime, een journalistiek platform dat gespecialiseerd is in georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika, waarschuwt in een analyse dat het niet voor het eerst is dat in de regio burgerwachten opkomen als reactie op instabiliteit, en dat dat medicijn vaak al snel net zo erg wordt als de kwaal.

Zo begonnen in Mexico verscheidene gevreesde kartels ooit ook als zelfverdedigingsgroep, die uiteindelijk zelf degenereerden tot criminele organisaties. En in El Salvador infiltreerde de politie de burgerwachten, om ze over te nemen en zonder scrupules buitengerechtelijke executies te kunnen uitvoeren.

Als buurtwachten het recht in eigen hand nemen, gebeuren er ongelukken

Ook in Haïti zijn er al tekenen dat gevestigde belangen proberen mee te liften op de populariteit van bwa kale. Zoals de geduchte bendeleider Jimmy ‘Barbecue’ Chérizier, van de machtige G9-bende, die zich al een tijdje probeert te restylen tot conventioneel politicus en kampioen van de armen. Die liet optekenen dat hij helemaal achter de idealen van de beweging staat, hoewel zijn G9-bende toch echt het soort geweld bedrijft waar bwa kale een reactie op is.

En dan zijn er nog de ongelukken die automatisch gebeuren als buurtwachten het recht in eigen hand nemen. In de maand na de opkomst van bwa kale telde de VN 164 moordpartijen door eigenrichting. Eén van de slachtoffers was de neef van Weslander Al Cégaire. Zijn enige fout, vertelt Cégaire aan AP, was dat hij achterop een motor zat bij iemand die door een buurtwacht in het vizier werd genomen. Zelf is hij Port-au-Prince inmiddels ontvlucht, uit angst voor zowel de bendes als bwa kale.

Want die kijken niet op een onschuldig slachtoffer meer of minder, als je de buurtleider uit de wijk Turgeau moet geloven die vorige maand aan AP zijn methode uit de doeken deed: “Als je hier niet vandaan komt, maken we je dood”.

