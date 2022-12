De plannen van Xi en Bin Salman vullen elkaar perfect aan

De Saudische functionarissen die de ontvangst van de Chinese president Xi Jinping moesten regelen hadden hun best gedaan. Alle zeilen werden bijgezet om Xi woensdag welkom te heten voor zijn bezoek aan het land, dat tot zaterdag duurt.

Zijn verschijning op de vliegtuigtrap werd gevierd met een salvo kanonschoten, terwijl kleine vliegtuigjes overvlogen om met gele en rode rook de kleuren van de Chinese vlag in de lucht te schilderen. Daarna werd de Chinese president in het paleis hartelijk ontvangen door kroonprins Mohamed bin Salman, op een uitgerolde purperen loper.

Het was een ontvangst bedoeld voor een trouwe bondgenoot, wat China al jaren is, en mogelijk ook een steek onder water naar de Amerikaanse president Biden, die tijdens zijn bezoek aan het koninkrijk in juli een beduidend minder feestelijk welkom kreeg. Xi was meerdere dagen in Riyad; naast ontmoetingen met Bin Salman had hij ook gesprekken met een groot aantal andere Arabische leiders, die speciaal voor de gelegenheid waren overgevlogen.

Xi sprak van een ‘nieuw tijdperk’ voor China en de landen in de Arabische wereld. Ter gelegenheid van zijn bezoek plaatste hij ook een column in een Saudische krant, waar hij een uitspraak citeerde die door sommigen aan de profeet Mohammed wordt toegeschreven: “Ga op zoek naar kennis, ook al moet je zo ver gaan als China.”

Datacentra en elektrische auto’s

Hoewel de Verenigde Staten nog altijd een belangrijke bondgenoot zijn van Saudi-Arabië, is de relatie met het aantreden van Biden flink bekoeld. Ondertussen bloeit de relatie tussen China en Saudi-Arabië steeds verder op. De verhouding tussen beide landen was al langer goed, voornamelijk gebaseerd op de onderlinge economische banden; zo levert Saudi-Arabië zo’n 20 procent van China’s olie en is China een van de belangrijkste handelspartners van het koninkrijk.

Maar de laatste jaren wordt de relatie steeds verder uitgebouwd naar andere sectoren, zoals ook blijkt uit de tientallen akkoorden die beide landen deze week met elkaar ondertekenden. Zo zijn er plannen gemaakt om het Chinese techbedrijf Huawei een nieuw datacentrum in Saudi-Arabië te laten bouwen en het mobiele internet er uit te breiden. China is in de meeste Golfstaten betrokken bij het opzetten van 5G-netwerken, ondanks de waarschuwingen van de VS dat de technologie van Huawei mogelijk ingezet kan worden om te spioneren.

Verder is afgesproken dat China een rol zal spelen in het opzetten van een fabriek voor elektrische auto’s, er geïnvesteerd zal worden in Chinese taalprogramma’s in Saudi-Arabië en dat Chinese bedrijven betrokken zullen zijn bij verschillende bouwprojecten, waaronder Neom, een superstad die in korte tijd uit de grond gestampt moet worden.

Visie 2030 en de ‘Nieuwe Zijderoute’

Bijna alle akkoorden gaan over het opzetten van Chinese projecten of investeringen ín Saudi-Arabië, niet andersom. Dat lijkt een bewuste keuze. Saudische media melden dat er een ‘plan van harmonisatie’ is ondertekend tussen de miljardenprojecten waar beide landen nu vol op inzetten; Visie 2030 en de ‘Nieuwe Zijderoute’.

De eerste is de Saudische strategie om de economie minder afhankelijk te maken van olie, en te kijken naar andere sectoren; de tweede is China’s strategie waar het wereldwijd in infrastructuur investeert en daarmee de eigen invloed in de betreffende gebieden vergroot.

Xi en Bin Salman lijken elkaar nu gevonden te hebben in een partnerschap waar hun miljardenprojecten elkaar perfect aanvullen. Visie 2030 heeft investeerders nodig, en de ‘Nieuwe Zijderoute’ wil die graag aanbieden.

Beide landen hebben ook afgesproken elkaar te blijven ontmoeten, om te praten over verdere samenwerking. In ieder geval eens per twee jaar, tijdens een bijeenkomst.

