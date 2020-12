De pikipiki-chauffeur maakt het leven makkelijker - en gevaarlijker

Waren vroeger de wegen van Nairobi alleen verstopt met auto’s en openbaarvervoerbusjes, nu zigzaggen daar tussendoor zwermen bromfietsers. Als automobilist moet je voortdurend alle spiegels in de gaten houden want de brommers, pikipiki genaamd, halen links en rechts in. Vaak rakelings, daarvan is een van mijn zijspiegels al het slachtoffer geworden.

Sommigen menen dat het woord pikipiki komt van het geluid dat de bromfietsen maken, anderen geloven dat het een afkorting is voor het Engelse pick me up (haal me op). Hoe het ook zij, het woord is ingeburgerd. Een deel van de brommers wordt gebruikt als taxi, andere fungeren als besteldienst.

Ik waag me niet achterop zo’n brommer. Passagiers worden weliswaar sneller op de plaats van bestemming afgeleverd dan met een auto, maar de kans om in het ziekenhuis te belanden, is aanzienlijk. De bestuurders staan erom bekend dat ze lak hebben aan verkeersregels, vereiste rijbewijzen en helmen. Het grote Kenyatta staatsziekenhuis in Nairobi heeft zelfs een aparte afdeling voor gewonden van brommerongelukken. Vorig jaar stierven in Kenia 1421 mensen in brommerongelukken terwijl het dodental voor auto-ongelukken 1049 was.

Mijn vaste bromfietsrijder is twee keer zo snel

Ik maak wel gebruik van een pikipiki als besteldienst. Ik woon aan de rand van Nairobi en ben al gauw een uur kwijt als ik met mijn auto naar de stad ga. Musa, mijn vaste bromfietsrijder, doet dat in een half uur. Hij levert mijn eigen gebakken cake af bij een ­jarige vriendin, haalt mijn paspoort op bij de visumdienst van ambassades, evenals een verstelde jurk bij mijn kleermaakster.

Ik ben niet de enige die gebruikt maakt van een pikipiki. Automonteurs, elektriciens en loodgieters gebruiken ze om snel onderdelen te halen op het industrieterrein. Als een winkel een product niet in voorraad heeft maar een ander filiaal wel, wordt een pikipiki ingezet. Sinds de komst van het coronavirus zijn bromfietsers ook de verbinding tussen kantoor en thuiswerkers geworden. En omdat er minder buiten de deur wordt gegeten vanwege het virus, leveren de ­pikipiki de dinertjes thuis af.

Musa en ik hebben afgesproken dat hij het equivalent van 4,50 euro krijgt of het nu een rit van 5 minuten is of van een goed half uur. Het is te ingewikkeld om het per kilometer te berekenen. Ik kan op Musa rekenen, ook al komt hij soms een beetje laat omdat een andere klant een haastklus heeft. Inmiddels heeft hij ­zoveel klandizie dat hij zijn vrouw en pasgeboren tweeling uitstekend kan onderhouden.

Kans voor criminelen

Vorig jaar waren er in Kenia ruim 200.000 geregistreerde brommers, het merendeel daarvan in Nairobi. Maar het vermoeden bestaat dat het er eerder rond een miljoen zijn, waarvan de meeste niet geregistreerd zijn, dus ook niet verzekerd. De brommers, de meeste van Chinese ­makelij, zijn niet al te duur en bieden het leger jonge werklozen een kans op wat inkomen.

De pikipiki bieden ook een nieuwe kans voor criminelen. De brommers worden vooral ingezet voor overvallen. Doelwit zijn wandelaars, of auto’s met open ramen die vaststaan in een file. De passagier op de pikipiki vist behendig waardevolle spullen uit de auto of bedreigt voetgangers met een wapen zodat die hun geld, telefoons en sierraden overhandigen. De bestuurder scheurt vervolgens terug naar het bandietenhol.

