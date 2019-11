De overstroming van Venetië nadert zijn hoogste waterstand ooit

De Italiaanse stad Venetië kampt met extreme overstromingen. Alleen in 1966 stond het water hoger in de drijvende stad.

Vele pleinen en historische gebouwen zijn ondergelopen. Burgemeester Luigi Brugnaro roept de noodtoestand uit en waarschuwt voor grote schade. De scholen blijven woensdag dicht in de stad.

De scholen zijn dicht, maar hotels houden de deuren open voor de vele toeristen die zelfs tijdens een overstroming op de stad afkomen. Beeld AFP

De stad wordt wel vaker geteisterd door ‘alta aqua’, maar zelden was het zo erg als nu. De overstromingen in de toeristenstad worden veroorzaakt door hevige regenval de afgelopen dagen, en de sirocco-winden die noordwaarts vanuit de Adriatische zee het water de lagune inblazen. De komende dagen wordt er nog veel hevige regenval voorspelt in het noorden van Italië.

Dinsdagavond laat bereikte de waterstand in de stad zijn voorlopige hoogtepunt: 187 centimeter. Dat is slechts zeven centimeter lager dan het record dat in 1966 werd gemeten.

Toeristen in Venetië laten zich niet afschrikken door de overstroming. Beeld AFP

Ondertussen staat zo'n 85 procent van de stad onder water. "De situatie is dramatisch", zegt burgemeester Brugnaro via Twitter. "We vragen de overheid ons te helpen. De kosten zullen hoog zijn.” Volgens de burgemeester worden de extreme omstandigheden veroorzaakt door de klimaatverandering.

Op het San Marcoplein staat het water ruim een meter hoog en de gelijknamige basiliek is voor de zesde keer in 1200 jaar ondergelopen. Het water bedreigt de eeuwenoude funderingen van de monumentale gebouwen in de

Toeristen banjeren in regenbroeken langs het Dogepaleis. Beeld AFP

Mozes is nog altijd niet af

De burgemeester riep ook weer op tot het snel voltooien van Mozes: een enorme waterkering in de lagune van Venetië waaraan al meer dan vijftien jaar wordt gewerkt. Dat project heeft een lange geschiedenis van vertragingen door milieuschade, bureaucratie en corruptie. Al in de jaren zeventig werd erover gepraat, pas in 2003 werd aan de bouw begonnen, maar nog altijd werkt de dam niet.

De gouverneur van Veneto, Luca Zaia, heeft laten weten dat het project weliswaar zijn voltooiing nadert, maar dat zelfs Mozes niet kan garanderen dat het beroemde San Marco-plein in de toekomst vaker zal overstromen.

Het ondergelopen San Marco-plein. Beeld AFP

