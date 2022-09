De opstand blijft uit, zegt de activiste, Moskou gaat gebukt onder een collectieve depressie

Een Moskouse activiste had na de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie even hoop dat de vlam in de pan zou slaan. ‘Maar het merendeel van de mensen blijft gewoon thuis.’

Lange tijd was blijven ademen en vasthouden aan de dagelijkse routine voor de Russische activiste Vera de enige manier om niet helemaal door te draaien. Maar sinds president Poetin vorige week woensdag een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, is het een stuk moeilijker om haar hoofd erbij te houden en niet 24 uur per dag met de oorlog bezig te zijn. “Het is onmogelijk om er níet aan te denken”, vertelt de 32-jarige Moskoviet over de telefoon vanuit haar geboortestad. “De mobilisatie ligt als een loden deken over de stad heen. Het is verstikkend.”

In de voorbije dagen zag Vera, die zich al jaren tegen het Poetin-regime verzet, vooral de mannen om haar heen steeds meer in paniek raken. Sommigen pakten halsoverkop hun koffers om zo snel mogelijk het land te verlaten en aan de mobilisatie te ontkomen, anderen verdwenen van de radar in de hoop dat het dienstplichtbriefje hen niet zal vinden. “Veel van mijn vrienden waren al weg, maar iedereen die nog in Rusland is, probeert weg te komen nu het nog kan. Zeker nu er geruchten rondgaan over de sluiting van de grenzen.”

De chaos wordt voornamelijk gevoed door de typische Russische willekeur die de autoriteiten tijdens het mobilisatieproces aan de dag leggen. “De overheid schendt zoals gebruikelijk alle regels. Aanvankelijk zei ze dat ze alleen mannen ging mobiliseren die in het leger hadden gediend. Nu blijkt dat ze ook gewoon willekeurig mensen van straat plukken. Ook werd er geroepen dat het om mannen tussen de 18 en 35 ging, maar het blijkt om een veel bredere leeftijdsgroep te gaan. Het kan kortom iedereen raken, daardoor ontstaat er paniek.”

Schrik te pakken

Demonstreren tegen de gang van zaken heeft bovendien nauwelijks zin, zo zag Vera afgelopen zaterdag met haar eigen ogen. “Ik was bij een protest op een plein hier in Moskou. Zelf was ik er als fotograaf en droeg ik een pershesje waardoor de politie me met rust liet. Maar het zag overal in de stad zwart van de agenten. Toevallige passanten vroegen ze om hun paspoort en maanden ze daarna door te lopen op straffe van arrestatie. Echt grimmig werd het niet, maar dat kwam met name omdat de opkomst laag was. Waarschijnlijk omdat veel mensen na de eerste protesten van woensdag al zodanig de schrik te pakken hadden dat ze niet nog een keer de straat op durfden. Of ze zaten simpelweg nog vast in een cel”.

Vanuit die politiecellen sijpelen inmiddels ook talloze verontrustende verhalen de maatschappij in. Zo kreeg Vera via haar netwerk van mede-activisten diverse berichten over mensonterende praktijken op politiebureaus. “Er zijn veel verhalen over agenten die arrestanten psychologisch onder druk zetten”. Al wekt dat inmiddels nog maar weinig verbazing in Rusland. “Het zijn de berichten over geweld en seksuele intimidatie die het meest beklijven. Ik heb inmiddels van verschillende kanten bevestigd gekregen dat vrouwelijke demonstranten in elkaar zijn geslagen op politiebureaus in Moskou. Sommigen van hen moesten zich zelfs ten overstaan van meerdere agenten helemaal uitkleden.”

In een lugubere overtreffende trap van dat verhaal, berichtte de Russische onafhankelijke krant Novaja Gazeta maandag dat de Moskouse activist Artjom Kamardin tijdens een politie-inval in zijn huis door agenten verkracht zou zijn met een halter. Zijn mede-activist Alexandra Popova werd tijdens diezelfde inval in elkaar geslagen en door agenten bedreigd met groepsverkrachting, zo verklaarde de activiste zelf tegenover het eveneens onafhankelijke nieuwsplatform Sota.

Massaal in opstand

“Dit soort verhalen maakt me doodsbang. Ze geven me koude rillingen en doen alle hoop vervliegen”, vertelt Vera haast fluisterend. Want hoop had ze vreemd genoeg aanvankelijk wel even toen Poetin de mobilisatie afkondigde. “Doordat dit besluit de oorlog bij mensen tot aan de keukentafel brengt, dacht ik dat ze nu massaal in opstand zouden komen. Dat de stille meerderheid eindelijk zou inzien dat het niet zomaar een ‘speciale militaire operatie’ is, maar een werkelijke oorlog. Een oorlog die nu ook de mannen bij hen thuis raakt. Ik hoopte dat mensen door heel Rusland zich daardoor tegen het Kremlin zouden keren.”

Maar die vlaag van optimisme was van korte duur. “Er gebeurt vrij weinig. Het merendeel van de mensen blijft gewoon thuis. In plaats van de straat op te gaan met hooivorken en fakkels, zitten de meeste vrouwen die hun mannen naar Oekraïne zien vertrekken huilend aan de keukentafel. Er is geen sprake van een collectieve opstand, maar van een collectieve depressie”.

De naam Vera is om veiligheidsredenen gefingeerd, haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie

Lees ook:

Deze activisten in Moskou zoeken steun bij elkaar. ‘Niemand is hier vrij of veilig’

Wekelijks komt een groep activisten in Moskou samen op een geheime locatie om hun plannen te bespreken en elkaar een hart onder de riem te steken. ‘Juist nu is het als activist in Rusland belangrijk om niet alleen te zijn.’