De opmerkelijke coronacultuur in het Witte Huis

Het virus heeft de Amerikaanse president te pakken gekregen. Voor het Republikeinse lid van het Huis van afgevaardigden Matt Gaetz, die Donald Trump altijd door dik en dun steunt, is de les duidelijk: “Als dit virus kan doordringen tot het Oval Office, en het lichaam van de president”, zei hij tegen tv-zender Fox News, “dan is er geen enkele plaats waar het niet een van onze medeburgers kan infecteren.”

Wat Gaetz betreft, en andere Republikeinse prominenten zeiden het hem zondag na, toont de ziekte van Trump dus het gelijk van Trump aan: “We moeten doorgaan met het land weer van het slot halen, en dan te zorgen dat we de kwetsbare mensen beschermen. Want er is geen lockdown die iedereen beschermt voor alles, dat is hiermee zonneklaar bewezen.”

Geen gezicht, zo'n mondmasker

Maar dat het Witte Huis de afgelopen maanden een bijna waterdichte verdediging opwierp tegen het coronavirus is moeilijk vol te houden. Het beleid voor medewerkers en bezoekers weerspiegelde de weerzin van de hoogste baas tegen het advies van zijn eigen experts: mondkapjes.

“Geen gezicht”, zei hij binnenskamers, en hij kwam dus maar zelden met een op in beeld. Tijdens vergaderingen kregen de weinige adviseurs die toch met een mondkapje binnenkwamen, soms de opdracht het af te doen.

Tijdens een persconferentie vroeg Trump dat ook aan een journalist, omdat hij hem niet goed verstond. “Je wilt zeker politiek correct zijn”, hoonde hij toen die weigerde.

En hij bespotte tijdens het debat van afgelopen dinsdag zijn tegenstander Joe Biden omdat die het mondkapje bijna overal op heeft. Tijdens het debat was dat niet zo, en mogelijk heeft Biden daar nu spijt van, want hij stond bijna twee uur lang niet al te ver van een briesende Trump, die mogelijk op dat moment al besmettelijk was. Tot zondagavond pakten virustests bij Biden negatief uit.

Alles draait om de test

De verdediging van Trumps woordvoerders is dat mondkapjes niet nodig waren in het Witte Huis en bij andere bijeenkomsten die de president bijwoont, omdat iedereen die bij hem in de buurt kon komen werd getest. Dat gebeurde met een methode die al na een kwartier uitsluitsel geeft.

Maar dat werkt alleen als die test honderd procent betrouwbaar is. En dat is niet het geval, zo waarschuwen deskundigen al maanden, en al helemaal niet omdat het Witte Huis hem voor een oneigenlijk doel gebruikt.

De sneltest is geschikt om na te gaan of iemand die symptomen heeft, besmet is. Die persoon heeft in dat geval veel virusdeeltjes in het lichaam, en die zal de test zelden over het hoofd zien. Bij mensen die besmet zijn, en dus ook besmettelijk, maar nog helemaal aan het begin staan van het ziekteverloop, zal een op de vier gezond worden verklaard. En door mogen lopen naar het kantoor van het staatshoofd.

Lees ook:

Trumps coronabesmetting zal de campagne op zijn kop zetten, maar hoe?

President Trump test positief op het coronavirus, een maand voor de verkiezingen. Dat het de campagne zal veranderen, is duidelijk. Hoe, dat is lastiger te voorspellen.