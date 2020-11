De opkomst van China drijft Japan en Australië in elkaars armen

Japan en Australië gaan op militair gebied nauw samenwerken. De premiers van de twee landen spraken dinsdag in Tokio onder meer af dat ze op elkaars grondgebied actief mogen zijn. De afspraken moeten een sterkere militaire positie opleveren in Oost-Azië en de Stille Oceaan, waar China in opkomst is.

Premier Scott Morrison van Australië en zijn Japanse collega Yoshihide Suga zeiden bij de presentatie van het akkoord, waarover zes jaar is onderhandeld, dat dit de militaire banden moet versterken. De landen zullen vaker samen oefenen en daardoor beter in staat zijn gezamenlijke operaties uit te voeren.

Voor Japan is dit een bijzondere overeenkomst, de eerste met een ander land sinds het verdrag met de Verenigde Staten van 1960. Dat regelt onder meer de voorwaarden voor het verblijf van Amerikaanse troepen in Japan - op dit moment ongeveer 50.000 man sterk. Behalve militairen hebben de VS ook veel vliegtuigen en schepen gestationeerd in Japan.

Voor Japan blijft het bondgenootschap met de VS de hoeksteen van de eigen defensie, maar premier Suga zoekt ook partners in de regio. Vorige maand bezocht hij onder meer Vietnam en Indonesië. Al deze landen zien zich geconfronteerd met China, dat zijn leger aan het opbouwen is en zich actiever opstelt in de regio. Australië raakte afgelopen maanden bovendien met China in een handelsconflict verwikkeld.

Ernstige zorgen over de situatie in de Oost- en Zuid-Chinese Zee

Suga en Morrison uitten in een gezamenlijke verklaring hun ‘ernstige zorgen’ over de situatie in de Oost- en Zuid-Chinese Zee, waar de Chinese marine actief is. China legt op onbewoonde eilandjes vliegvelden en havens aan, die door militairen gebruikt kunnen worden. Veel van deze eilanden worden geclaimd door andere landen, zoals Japan, Taiwan, Vietnam en de Filippijnen. Morrison en Suga spraken hun ‘sterke verzet’ uit tegen de Chinese machtsuitbreiding.

Australië en Japan willen vooral de vrije doorvaart in de Oost- en Zuid-Chinese Zee verzekeren, ook om de handelsroutes veilig te stellen. Vorige maand maakten ze daarover afspraken met de Verenigde Staten en India, in het zogeheten Quad-overleg. Bij dit overleg willen ze meer landen in de regio betrekken. Een groot deel van de wereldhandel wordt vervoerd met schepen van en naar China, Japan en Zuid-Korea.

Het akkoord met Australië past binnen de grotere militaire ambities die Japan zichzelf aanmeet. Het land kent sinds de Tweede Wereldoorlog officieel geen leger, alleen een zelfverdedigingsmacht. De afgelopen jaren is het land bezig die macht te versterken en om te vormen tot een echt leger. Japan koopt veel militair materieel en behoort inmiddels tot de top-tien van landen die daar het meeste geld aan uitgeven.

