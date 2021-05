De onrust in Israël begint zich te roeren in Netanyahu’s eigen achtertuin

Het lijkt het begin van een nieuwe oorlog tussen Israël en Hamas. In de afgelopen dagen zijn honderden raketten afgevuurd vanuit Israël op de Gazastrook, en honderden raketten vanuit Gaza op Israël. Tot zover lijkt het conflict zich op te bouwen volgens de draaiboeken van de eerdere oorlogen in 2012 en 2014, op één detail na: de onrust begint zich steeds meer te roeren in premier Netanyahu’s eigen achtertuin.

De afgelopen dagen worden verschillende Israëlische steden opgeschud door rellen. Met name in Lod, net onder Tel Aviv, is het erg onrustig. Maandagavond gingen grote groepen Palestijnse inwoners de straat op om te protesteren tegen de naderende huisuitzettingen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem en de onlusten rond de Al-Aqsamoskee.

De situatie verergerde snel. Een van de Palestijnse demonstranten werd doodgeschoten – volgens de politie door Joodse inwoners die zeiden te hebben gehandeld uit noodweer. Na de begrafenis van de man dinsdagnacht raakten betogers slaags met de politie, en trokken er rellen door de stad. Meerdere synagogen, auto’s en winkels zijn in brand gestoken.

Israëlische media berichten dat in het nabijgelegen plaatsje Ramle ook meerdere synagogen zijn vernield en een islamitische begraafplaats is afgebrand, en dat de auto’s van Palestijnen zijn bekogeld door groepen ultra-nationalistische Israëliërs.

Noodstoestand

Yair Revivo, de burgemeester van Lod, riep de regering op om in te grijpen, volgens hem gaat het om een “compleet verlies van controle”. De Israëlische regering besloot dinsdag om de noodtoestand over de stad uit te roepen, waardoor de politie bredere bevoegdheden krijgt en het mogelijk wordt een avondklok in te stellen. Het is voor het eerst sinds 1966 dat er door de Israëlische regering gebruik is gemaakt van zulke noodbevoegdheden in een Arabisch-Israëlische gemeenschap. Ook zijn er meerdere compagnieën van de Israëlische grenspolitie uit de Westoever overgeplaatst naar Lod, wat de vrees voor verdere escalatie doet toenemen.

Het is niet de enige stad binnen Israël waar het onrustig is: ook in Haifa, Jaffa en Nazareth is de afgelopen dagen gedemonstreerd en gereld, voornamelijk door de Arabisch-Israëlische bevolking. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Tijdens eerdere oorlogen tussen Israël en Hamas bleef zulke onrust in Israëlische steden redelijk beperkt. Maar nu lijkt daar verandering in te komen.

Volgens de commissaris van de Israëlische politie zijn deze ontwikkelingen nieuw voor steden waar zowel Joodse Israëliërs en Arabisch-Israëliërs wonen. “We hebben het nu over een situatie in ‘gemixte’ steden die we niet eerder hebben meegemaakt”, vertelt hij aan Israëlische media.

De IJzeren Koepel kan niet alles tegenhouden

Ondertussen worden er door Hamas nog altijd in hoog tempo raketten afgevuurd op Israël: zeker 1000 in de afgelopen twee dagen, volgens een telling van het Israëlische leger. De meeste projectielen worden uit de lucht geschoten door de “IJzeren Koepel”, Israëls landelijke raketafweersysteem dat sinds 2011 operationeel is. Maar niet allemaal. Het afweersysteem kan maar een bepaald aantal projectielen – het Israëlische leger maakt niet bekend hoeveel precies – op één moment uit de lucht schieten. Als die grens overschreden wordt, dan zullen sommige raketten in Israël neerkomen. Zo ook nu: zeker zes Israëliers – onder wie twee Arabische Israeliërs – zijn tot nu toe omgekomen door raketbeschietingen vanuit Gaza.

In Gaza is het dodental een stuk hoger, de enclave beschikt niet over een eigen raketafweersysteem om de bevolking te beschermen. Al twee dagen leven de inwoners onder constante bombardementen, met weinig respijt. Volgens het Palestijnse ministerie van gezondheid zijn er 48 doden gevallen, onder wie veertien kinderen.

Hoe wekenlang opgebouwde spanning Oost-Jeruzalem in een brandend kruitvat veranderde

Het is onrustig in Oost-Jeruzalem. De afgelopen week zijn er honderden gewonden vallen in confrontaties tussen de Israëlische politie en de Palestijnse bevolking. Wat zit erachter?

Human Rights Watch: Israël schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid

Het zijn geen milde beschuldigingen: Israël begaat misdaden tegen de menselijkheid en moet hiervoor vervolgd worden. Human Rights Watch trekt deze conclusie in een rapport.