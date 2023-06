De onrust in Frankrijk bereikt een nieuwe fase

De Franse president Emmanuel Macron verliet vrijdag de Europese topconferentie in Brussel vervroegd om in Parijs crisisberaad te houden met zijn regering over het voortdurende geweld in zijn land. Het is de tweede dag op rij dat zijn regering crisisberaad voert. Het geweld van de afgelopen drie dagen, dat begon als reactie op de dood van de 17-jarige Nahel dinsdag, lijkt nog niet ten einde, en neemt zelfs in hevigheid toe.

Donderdag kondigde de Franse regering aan dat er 40.000 extra politieagenten gestationeerd zouden worden in het land als waarschuwing aan de relschoppers. De komst van zo veel agenten maakte weinig indruk. In de nacht van donderdag op vrijdag werden in verschillende steden opnieuw auto’s en gebouwen in brand gestoken, werd er geplunderd en kwam het opnieuw tot confrontaties tussen de politie en relschoppers. Bij het geweld zijn inmiddels bijna 250 politieagenten gewond geraakt. In het hele land werden er 875 mensen gearresteerd in verband met de onlusten, van wie de meesten tussen de 14 en 18 jaar oud.

De regering overwoog nu het crisisniveau te verhogen. “Alle mogelijkheden worden overwogen”, verklaarde de Franse premier Elisabeth Borne vrijdagochtend voorafgaand aan het crisisoverleg.

Samenscholingsverbod in steden

In de loop van vrijdag werd besloten niet de noodtoestand uit te roepen, wel worden er extra agenten ingezet. Het uitroepen van de noodtoestand is een zwaar middel, dat de autoriteiten verregaande bevoegdheden verleent bij het handhaven van de openbare orde. Zo mag de politie huiszoekingen verrichten waar in veel gevallen een rechterlijk bevel voor nodig is.

De laatste keer dat die werd uitgeroepen was na de aanslagen van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2015 en duurde voort tot 2017. De noodtoestand werd ook uitgeroepen bij de wekenlange rellen in 2005, die ontstonden in de voorsteden en buitenwijken van Parijs nadat er twee jongemannen waren geëlektrocuteerd in een elektriciteitshuisje toen ze zich verstopten voor de politie. De regering van Macron probeert een herhaling van die periode te voorkomen. De president deed vooral een beroep op de ouders van relschoppers en gaf onder meer gewelddadige videogames de schuld van het straatgeweld.

In verschillende steden geldt er al een samenscholingsverbod. De zuidelijke havenstad Marseille, waar ook hevige rellen waren, heeft een demonstratieverbod afgekondigd. Ook wordt al het openbaar vervoer daar stilgelegd vanaf 19 uur – in Parijs vanaf 21 uur en voor ‘onbepaalde tijd’. Bij de rellen werden de afgelopen dagen veel bussen in brand gestoken.

Racisme binnen de politie

Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties heeft de Franse regering vrijdag opgeroepen om serieus werk te maken van ‘diepgewortelde problemen van racisme en raciale discriminatie’ binnen de politie. In de afgelopen jaren zijn meer incidenten geweest van dodelijk politiegeweld tegen Fransen met een migrantenachtergrond. Ook riepen de VN de regering op om vreedzame demonstraties toe te staan en dat de handhaving proportioneel moet zijn.

De Duitse regering heeft ook haar zorgen uitgesproken “over wat er op dit moment in Frankrijk gebeurt”. Macron wordt zondag verwacht in Duitsland, voor een driedaags durend staatsbezoek – het eerste Franse staatsbezoek aan Duitsland in decennia.

