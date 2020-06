De onenigheid is er niet minder op geworden, blijkt op de EU-top

De onenigheid is er niet kleiner op geworden, bleek vrijdag op de EU-top over de nieuwe meerjarenbegroting en een extra corona-herstelfonds. Maar over één ding waren de regeringsleiders het zogenaamd wel eens: de urgentie om er snel uit te komen, het liefst uiterlijk volgende maand.

De EU-kopstukken Charles Michel (raad) en Ursula von der Leyen (commissie) hadden dit volgens hen breed gedeelde gevoel van urgentie echter nog niet uitgesproken, of premier Rutte kwam met een heel ander signaal. “Die enorme haast is niet nodig”, zei hij vanuit Den Haag tijdens een video-persconferentie met Nederlandse correspondenten in Brussel. “Het is niet zo dat iets vreselijk mis zou gaan als we er half juli niet uit zouden zijn.”

Michel kondigde na afloop van de video-top aan dat hij halverwege juli (datum nog niet bekend) een fysieke top in Brussel zal voorzitten waarop de echte onderhandelingen zullen beginnen. Menigeen houdt rekening met een tweede top, later in dezelfde maand. Dan zou het toch echt beklonken moeten zijn.

Op zoek naar de oase

Met name Duitsland, dat op 1 juli het roulerende EU-voorzitterschap overneemt van Kroatië, doet er alles aan om dat voorzitterschap niet te laten overschaduwen door deze begrotingsruzie. “Het is tijd om elkaar tegemoet te komen”, zei bondskanselier Merkel.

“Veel leiders onderstreepten dat we alles in onze macht moeten doen om een akkoord te bereiken vóór de zomerstop”, zei ook Von der Leyen. Rutte behoorde kennelijk niet tot die groep. “Het is niet zeker of het in de zomer lukt, of later. Het is prima dat sommige landen daar druk op zetten, maar wij richten ons liever op de inhoud.”

De VVD-premier verwees naar het miljardenpakket waartoe de eurogroep al in april besloot, en dat ruim 500 miljard euro omvat. “Daarvan is nog geen cent gebruikt, dat ligt allemaal nog op de plank. Dus het is ook weer niet zo dat iedereen smachtend op zoek is naar de oase.”

Wat betreft de meerjarenbegroting (2021-2027) wordt de tijd krap: nooit eerder kwam een (eventueel) akkoord zo laat. Maar ook voor het corona-herstelfonds zijn nog heel wat vervolgstappen nodig, waaronder goedkeuring van alle nationale (en soms regionale) parlementen in de EU.

De EU-top was vooral een rondje langs de velden, bedoeld om alle regeringsleiders hun zegje te laten doen. De grootste meningsverschillen gaan onder meer over de omvang van het geheel en de verhouding tussen leningen en subsidies. Maar ook de landen-verdeelsleutel die de Europese Commissie heeft voorgesteld voor het coronafonds maakt brede kritiek los.

