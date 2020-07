De onderdrukking in Rusland neemt een vlucht. ‘Het is echt griezelig dit keer’

Onder Russische liberalen doet de term het ‘nieuwe ‘37’ sinds kort weer de ronde. Een begrip dat dissidenten sinds jaar en dag gebruiken zodra er sprake is van een opleving van staatsonderdrukking. Zo zong de term onder meer in 2012 rond toen de autoriteiten hardhandig ingrepen bij de protesten naar aanleiding van de herverkiezing van Poetin dat jaar.

Nu, zo merkte de analist Ilja Klisjin vorige week op in The Moscow Times, is de aanleiding de toenemende onderdrukking sinds 1 juli. De dag dat in Rusland via een referendum voor een nieuwe grondwet werd gestemd die onder andere Poetin de mogelijkheid biedt om tot 2036 aan te blijven als president.

Het ‘nieuwe ‘37' is een toespeling op een nummer met de gelijknamige titel van de Russische underground punkartiest Jegor Letov, die op zijn beurt weer refereert aan het jaar 1937 waarin de Grote Terreur onder Jozef Stalin op zijn hoogtepunt was.

Machtswisseling

Letov schreef het lied echter pas in de nadagen van de Sovjet Unie, begin jaren tachtig. Het rept over de tijd dat secretaris-generaal en leider van de Sovjet-Unie Nikita Chroesjtsjov de macht overdroeg aan zijn opvolger Leonid Brezjnev. Die machtswisseling betekende een overgang van het nog enigszins vrije Chroesjtsjov-tijdperk naar een tijdperk waarin de onderdrukking van andersdenkenden wederom hoogtijdagen vierde. Net zoals in 1937 onder Stalin.

De culturele en intellectuele elite van Rusland gebruikt het nummer sindsdien als metafoor voor toenemende repressie of een verdere uitholling van burgervrijheden. Het ‘nieuwe ‘37’ is in die zin een politieke slecht-weer-voorspelling. Een codenaam voor aanstaande terreur.

Ook nu geven recente gebeurtenissen aanleiding voor een opleving van het begrip op sociale media. Wie het nieuws leest, ziet elke dag wel een verontrustend verhaal verschijnen. Maandag nog was er het verhaal van Polina Simonenko, een lhbti-activiste en transgender die veertien dagen werd vastgezet omdat ze tegen de anti-homowetgeving in Rusland protesteerde. Haar collega-activiste Joelia Tsvetkova kreeg eerder al een boete omdat ze vagina’s tekende bij wijze van kunstproject. En eerder deze maand arresteerden de autoriteiten de vermaarde oud-journalist Ivan Safronov voor hoogverraad omdat hij met de Tsjechische inlichtingendienst samen zou werken.

Wetenschapper zou seksueel misbruik hebben gepleegd

Eenzelfde soort lot viel Joeri Dmitriëv ten deel, een wetenschapper die, ironisch genoeg, al jaren de massagraven van de Grote Terreur onder Stalin probeert bloot te leggen. Nu verdenkt justitie hem van seksueel misbruik. In het Verre Oosten was een oppositiepoliticus de klos die onlangs de kandidaat van het Kremlin versloeg in de strijd om het gouverneurschap van de regio Chabarovsk. Hij werd deze maand afgezet en opgepakt vanwege een moord waar hij vijftien jaar geleden bij betrokken zou zijn. En drie jonge anarchisten hoorden deze maand zeven jaar cel tegen zich eisen omdat ze volgens de openbaar aanklager van plan zouden zijn een staatsgreep te plegen. Het is een onwillekeurige greep uit tientallen alarmerende gebeurtenissen.

Wat de precieze reden is voor de toenemende onderdrukking weet niemand. Wellicht hebben de veiligheidsdiensten carte blanche gekregen of misschien wil Poetin zich laten gelden na zijn recente overwinning. Hoe het ook zij, er is genoeg reden tot zorgen. Of zoals Klisjin het in The Moscow Times verwoordde: “Het is wel echt griezelig dit keer. Niet om wat er staat te gebeuren, maar vanwege wat er al is gebeurd.”

Lees ook:

Golf van nieuwe arrestaties dieptepunt voor Russische persvrijheid

De voormalig journalist Ivan Safronov is dinsdag gearresteerd op verdenking van hoogverraad.Weer een dieptepunt in de aanval op de Russische persvrijheid.

President voor het leven: hoe Poetin het onvermijdelijke product werd van de Russische geschiedenis

Door de coronacrisis gaat het referendum over de Russische grondwetswijzigingen vandaag niet door. Maar in de praktijk maakt dat niet uit: ook zonder volksraadpleging blijft Poetin naar alle waarschijnlijkheid tot 2036 aan als president. Is hij nu een volleerd dictator?