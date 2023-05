De onafhankelijke verslaggeving in Rusland is voorgoed veranderd

Het begon iets meer dan een jaar geleden. Vlak nadat het Russische leger Oekraïne binnenviel en het parlement in Moskou strikte militaire censuurwetten aannam, vertrokken tal van internationale nieuwsorganisaties uit Rusland. Sommige bleven weg, andere keerden terug en weer andere vonden een tussenvorm met roulerende verslaggevers die af en aan het land in en uit reisden.

De overwegingen achter een al dan niet permanent vertrek waren begrijpelijk. Want: hoe kan je als journalist verslag doen in een land waar je een oorlog geen oorlog mag noemen? Met de moed der wanhoop waagden de resterende en teruggekeerde internationale correspondenten zich aan een vorm van verslaggeving die veel weg had van een koorddans. Hopend dat ze de verhalen konden blijven vertellen die juist nu, op een moment dat Rusland steeds verder geïsoleerd raakt, zo belangrijk zijn om te voorkomen dat de beeldvorming vervalt in eenzijdige en clichématige perspectieven.

Krankzinnige spionage-aanklachten

Het bleek ijdele hoop. Zes weken geleden arresteerden de Russische autoriteiten Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich op basis van krankzinnige spionage-aanklachten. De 31-jarige Amerikaan is de eerste buitenlandse journalist sinds de Koude Oorlog die vanwege dergelijke verdenkingen vastzit. Er hangt hem een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.

Het was een keerpunt voor de internationale journalistiek in Rusland, zo bleek ook maandag toen de NOS aankondigde dat de omroep haar correspondent in Moskou, Iris de Graaf, definitief terughaalt uit Rusland. De Graaf (32) werd tijdens haar werk ‘steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten’, zo viel onder andere te lezen in een persbericht.

Hoewel niet geheel duidelijk is hoeveel buitenlandse journalisten sinds de arrestatie van de 31-jarige Gershkovich Rusland hebben verlaten, aangezien media daar uit veiligheidsoverwegingen liever geen uitspraken over doen, staat vast dat De Graaf niet de enige is.

Buitenlandse correspondenten in het vizier

Het -al dan niet toekomstige- vertrek van internationale correspondenten is de zoveelste klap voor de onafhankelijke verslaggeving in Rusland. Nadat het Kremlin met ongekende repressie al zo’n beetje alle kritische Russische journalisten het land uitdreef of opsloot, lijkt het vizier van Moskou zich nu langzaam maar zeker op de buitenlanders te richten.

En dat terwijl buitenlandse correspondenten lange tijd een zekere status aparte hadden. Want hoewel pesterijen van de veiligheidsdiensten al langer onderdeel van het werk van de doorsnee Rusland-correspondent waren, dienden die praktijken veeleer ter intimidatie. In het ergste geval volgde uitzetting zoals Volkskrant-correspondent Tom Vennink en BBC-verslaggever Sarah Rainsford in 2021 overkwam.

Arrestatie en opsluiting leken daarentegen vooral een methode die het Kremlin toepaste op Russische journalisten, om de nieuwsstroom in eigen land en in de eigen taal te controleren. Maar schijn bedriegt. Sinds de arrestatie van Gershkovich is duidelijk dat de flinterdunne beschermingslaag die buitenlandse verslaggevers lange tijd als een onzichtbare mantel om zich heen droegen, niet meer bestaat. Daarmee valt de bodem uit de onafhankelijke berichtgeving ter plaatse, die sinds de heksenjacht op de Russische journalistiek juist grotendeels steunde op het werk van buitenlandse verslaggevers.

Zwart gat met informatievacuüm

Naast het gevaar dat deze ontwikkeling voor de persoonlijke veiligheid van Rusland-correspondenten behelst, heeft het uiteraard ook implicaties voor de nieuwsgaring zelf. Verslaggevers ter plaatse zullen zich meer dan ooit moeten afvragen wat wel en niet kan. Welk verhaal past nog net binnen de grenzen die de militaire censuur dicteert en waar ga je als journalist de onzichtbare grens over? Probeer daarnaast nog maar eens een bron te vinden die het aandurft met buitenlandse media te praten, nu die steeds verder gestigmatiseerd worden.

Die uiterst beperkte bewegingsruimte maakt dat het venster op Rusland steeds kleiner wordt en de informatiestroom almaar beperkter. Het verandert kortom de verslaggeving over en vanuit Rusland, waardoor het steeds lastiger wordt om het grote publiek goed te informeren en een onafhankelijk beeld te bieden van wat er in dat immense land gebeurt. Daardoor verandert Rusland langzaam maar zeker in een zwart gat met bijbehorend informatievacuüm. En dat is gezien de huidige explosieve situatie ter plaatse uiterst ongewenst.

