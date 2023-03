De omstreden ‘Russische wet’ in Georgië is definitief van de baan

Na drie dagen van demonstraties heeft het Georgische parlement vrijdagochtend het wetsvoorstel over de invoering van een omstreden buitenlandse-agentwet definitief weggestemd. Met 35 stemmen tegen, één voor en 58 onthoudingen, werd het wetsontwerp tijdens de tweede behandeling in het parlement afgewezen. Afgelopen dinsdag kon het plan tijdens de eerste lezing nog rekenen op 76 stemmen voor en 13 tegen.

Dat de parlementariërs de wet nu bij het oud vuil zetten, is te danken aan de nationale en internationale druk die deze week hevig werd opgevoerd. Bij de protesten van afgelopen dinsdag en woensdag kwam het tot harde confrontaties tussen demonstranten en politie. De autoriteiten zetten beide dagen onder meer waterkanonnen, traangas en pepperspray in om de mensenmassa uiteen te drijven. Ook vanuit Washington en Brussel klonk stevige kritiek op het plan dat volgens tegenstanders bedoeld was om kritische stemmen de mond te snoeren.

‘De macht van de mensen is sterker’

Onder de voorwaarden van het wetsvoorstel moesten alle ngo’s en mediaorganisaties die 20 procent of meer van hun inkomsten uit het buitenland ontvangen zich registreren als ‘buitenlands agent’. Ook moesten ze aan strenge auditvoorwaarden voldoen en al hun publieke communicatie voorzien van het stigmatiserende label ‘buitenlands agent’. Critici meenden dat het plan werd geïnspireerd op soortgelijke Russische wetgeving die het Kremlin gebruikt om onafhankelijke stemmen te knevelen.

De protestorganisaties die deze week tienduizenden mensen op de been kregen om tegen de ‘Russische wet’ te demonstreren, reageerden verheugd op het nieuws. Voor de ingang van het parlement verzamelden zich vrijdagochtend honderden mensen om de overwinning te vieren. De aanwezigen hielden borden omhoog met teksten als ‘de macht van de mensen is sterker dan de mensen aan de macht’ en ‘lang leve Georgië en onze Europese familie’.

