De omikrongolf komt: vandaar dat het rijendik staat bij de Britse vaccinatiecentra

Student Haikal Mansor (21) is in zijn korte broek een opvallende verschijning in de rij voor de boosterprik. Het is guur en druilerig weer in Manchester. De meeste andere wachtenden in de 150 meter lange rij zijn stevig ingepakt: winterjassen aan, sjaals om, muts op.

Mansor is duidelijk niet bang om kou te vatten. Maar voor de omikronvariant van het coronavirus heeft hij des te meer angst. “Zodra ik hoorde dat we vanaf maandag zonder afspraak een booster konden halen, heb ik mijn vrienden gebeld. We deden er een uur over om bij dit vaccinatiecentrum te komen en hebben ook al ruim een uur in de rij gestaan, maar nu zijn we toch bijna aan de beurt. We zijn van onze vriendengroep zo’n beetje de eersten, geloof ik, die een boosterprik weten te bemachtigen.”

Een rij voor een vaccinatiecentrum in Manchester. Beeld AP

Alle volwassenen nog dit jaar geboosterd

Zijn vrienden Faiqah Malek (22) en Iqbal Halik (25) gaan warmer gekleed. Halik is extra opgelucht dat hij een booster krijgt. Anders dan zijn twee vrienden kreeg hij zijn eerste twee prikken met AstraZeneca. “Ik heb gehoord dat dit type vaccin minder goed beschermt tegen omikron.” De boosters die vandaag bij het vaccinatiecentrum in de Whalley Range Cricket and Lawn Tennisclub in de armen worden gezet, zijn van Moderna.

Dat de drie vrienden van begin twintig nu al kunnen binnenlopen voor een boosterprik komt door de ‘omikron-noodsituatie’, die de Britse premier Boris Johnson zondagavond afkondigde. Eerder had hij al de ambitieuze doelstelling geformuleerd om alle volwassen Engelsen voor eind januari geboosterd te hebben, en zondag scherpte hij die planning verder aan: dat moet zelfs dit jaar nog gebeuren.

Het betekent dat miljoenen mensen voor oudejaarsavond een derde prik moeten krijgen. Schotland, dat net als Wales en Noord-Ierland zijn eigen coronabeleid bepaalt, heeft dezelfde doelstelling geformuleerd. Tot op heden zijn ruim 23 miljoen Britten geboosterd: 41 procent van de bevolking.

Een vloedgolf aan omikronbesmettingen

Er is zo veel haast, omdat er een ‘vloedgolf’ aan omikronbesmettingen aankomt, zei Johnson. Tot op heden kent het Verenigd Koninkrijk erg weinig covidbeperkingen. In cafés en restaurants hoeven bijvoorbeeld nog altijd geen mondkapjes op – wel in winkels en het openbaar vervoer. Ook gaat de horeca niet eerder dicht. En evenmin is er een 2G- of 3G-beleid van kracht in Engeland. Zo snel mogelijk boosteren lijkt daardoor de enige manier om een snelle verspreiding van omikron, en een catastrofale overbelasting van het zorgsysteem, te voorkomen.

Al wordt er dinsdagavond in het Britse parlement wel gestemd over een verdere verscherping van de coronaregels. Johnson noemde die nieuwe restricties eerder ‘Plan-B’. Toch gaan ook die nog lang niet zo ver als in Nederland. Maar zij voorzien bijvoorbeeld wel in een wettelijke plicht voor nachtclubs, grote theaters en evenementenorganisatoren om bezoekers naar een vaccinatiebewijs of negatief testresultaat te vragen. Hoe gevoelig zulke maatregelen in het VK liggen, blijkt echter wel uit de verwachting dat vele tientallen parlementsleden uit Johnsons eigen Conservatieve Partij tegen de plannen zullen stemmen, waarschijnlijk het grootste aantal sinds hij premier werd.

Rijen voor de vaccinatiecentra

Malek, Halik en Mansor zijn juist voor extra coronamaatregelen. Zolang die maar niet uitdraaien op een volledige lockdown. “Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich laat boosteren”, zegt Malek. Zelf haalt ze de prik omdat zij, samen met Mansor en Halik, met kerst naar Londen wil reizen. “We hebben er kaartjes voor de musical Frozen.” In het theater, met veel mensen dicht op elkaar, lijkt het haar extra belangrijk om goed beschermd te zijn tegen de omikronvariant.

Mansor verwacht dat de meesten van hun andere vrienden binnenkort ook zullen aansluiten in de rij voor de vaccinatiecentra. Een beveiliger op de stoep naast Mansor knikt. Het is onwaarschijnlijk druk, vertelt hij. Gisteren ook, toen het bijna de gehele dag regende nota bene. Nu is in de verte het einde van de rij tenminste nog te zien, “maar gisteren was het zo druk dat dit vanaf de ingang niet lukte.”

Lees ook:

Weer een coronaschandaal rondom Boris Johnson: hypocrisie premier maakt Britten laaiend

Meerdere schandalen en ophanden zijnde nieuwe coronaregels ondermijnen het gezag van de Britse premier, zowel buiten als binnen zijn partij. De komende week kan kritiek worden.