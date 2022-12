De olijven op Kreta dreigen weg te rotten

Dankzij een milde zomer hangen de bomen in Griekenland vol olijven, klaar om geoogst te worden. Maar boeren kunnen nauwelijks iemand vinden om ze te plukken.

Meerdere keren moest de afspraak verzet worden, steeds had Manousos Voulgarakis op het laatst toch geen tijd. De olijven in zijn 1700 bomen moeten immers geoogst worden. “En dat betekent de boomgaard in zodra het licht wordt, en pas weer weg als het donker is”, vertelt de 67-jarige olijfboer terwijl zijn jeep over een modderpad schudt en schommelt.

Vandaag regent het, de pluk ligt even stil en dus leidt Voulgarakis het bezoek rond in Meskla, in het binnenland van Kreta. Net als altijd in december golven de hellingen groen rond het dorp. De olijfbomen hangen vol vruchten, klaar om geoogst te worden. En dit jaar hangen ze voller dan normaal zelfs.

De lente was op Kreta nat en de zomer niet al te heet, perfecte omstandigheden voor de olijf. De bomen zitten misschien wel twee keer zo vol als vorig jaar en ook de kwaliteit is uitzonderlijk hoog. Dat geldt ook voor andere delen van Griekenland, zoals rond Kalamata, bekend van de naar die stad vernoemde olijf. En dat terwijl de opbrengst in Spanje en Italië, de grootste twee olijfproducenten van de EU, dit jaar vanwege de verzengende zomer daar zeker 30 procent lager ligt.

De weersomstandigheden op Kreta waren dit jaar perfect voor de olijf. Beeld Thijs Kettenis

De vlag kan dus uit in Meskla, zou je zeggen. Maar Voulgarakis, tevens voorzitter van de coöperatie van boeren in het dorp met 250 leden, zegt dat er van feeststemming geen sprake is. “Olijven genoeg, maar er zijn niet genoeg mensen om ze te oogsten. Juist doordat het er nu zo veel zijn, is het gebrek aan arbeidskrachten extra nijpend.”

Het is de reden dat Voulgarakis eerder geen tijd kon maken. Pauzeren betekent dat olijven langer blijven hangen, te lang misschien wel. In sommige delen van het eiland liggen de vruchten al op de grond weg te rotten en de kans is aanzienlijk dat dit ook in Meskla gaat gebeuren. Veel boeren op leeftijd staan zelf dagenlang met de lawaaiige machines in de boomgaarden, samen met opgetrommelde familieleden.

Vergrijzing en vertrek

Tot voor kort waren het vooral Albanezen, Bulgaren en Roemenen die de oogst verzorgden. Tijdens de economische crisis van het vorige decennium kwamen ze steeds minder, een proces dat versnelde tijdens de covidpandemie. En ze komen niet terug. “Ze kunnen elders aan de slag voor meer geld, tegen betere voorwaarden. In Italië bijvoorbeeld. Maar soms ook in hun eigen land”, weet Voulgarakis.

Intussen is het ook vrijwel onmogelijk Grieken te vinden die het fysiek zware werk willen doen. Het land vergrijst en een deel van de jongeren is tijdens de financiële crisis naar het buitenland vertrokken. Wie is gebleven, zoekt zijn heil bijvoorbeeld in het toerisme. Net als elders in Griekenland groeide dat het afgelopen jaar op Kreta in recordtempo, dus kansen op werk zijn daar volop.

“Ik vind dat een deel van het geld dat daar verdiend wordt, besteed moet worden aan het in stand houden van dit hier, wat wij hier hebben”, zegt Voulgarakis. Hij kijkt vanaf een helling uit over een zee aan olijfbomen, met helemaal onderaan in de verte zijn dorp. De overgebleven boeren telen onder meer ook avocado’s en bergthee. “We zouden alleen al compensatie moeten krijgen voor de vervuiling die de vliegtuigen veroorzaken.”

De boeren willen meer arbeidsmigranten

Aan een voorspelling wil Voulgarakis zich niet wagen, maar hij acht het zeker dat een deel van de oogst dit jaar verloren zal gaan. Boeren bieden oogsters inmiddels 50 tot 60 euro per dag, tegen zo’n 35 euro vorig jaar. Dat heeft ook gevolgen voor de prijs van de olijfolie, waarvoor vrijwel de hele oogst bestemd is. “De coöperatie koopt die nu van de boeren voor 5 euro per liter. Vorig jaar was dat 3,45”, zegt Voulgarakis terwijl collega’s zakken olijven legen op een lopende band die de vruchten naar de pers van de coöperatie voert.

Bij de boerencoöperatie in Meskla worden de olijven geperst tot olie. Beeld Thijs Kettenis

De oplossing voor de lange termijn? “Meer werkvergunningen voor arbeidsmigranten”, zegt Voulgarakis resoluut. Een standpunt dat veel boeren innemen, maar dat lastig ligt bij veel andere Grieken en in de politiek. “Het is heel lastig tot vrijwel onmogelijk voor migranten om legaal aan het werk te gaan. De bureaucratie is veel te lastig en onduidelijk. Wat we nu zien is dat bijvoorbeeld Syriërs of Afghanen per boot vanuit Athene komen, dan worden opgepakt en vervolgens teruggestuurd naar Athene. Wij hebben die mensen hier nodig.”

Enige beweging zit er wel in die discussie: eerder dit jaar sloot de regering een overeenkomst met Bangladesh. Inwoners van dat land mogen in Griekenland aan de slag, maar alleen in de landbouw en voor maximaal vijf jaar. Daarna moeten ze het land weer uit, en familie mag sowieso niet mee. Maar het is een begin. Voulgarakis moet snel weer door – nu het toch regent en er niet geoogst kan worden, kan hij mooi nog even langs zijn accountant.

