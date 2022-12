De Oekraïners blijven in Cherson, ook al is het er ijskoud: ‘Ik ben nu vrij’

De ‘trein naar de overwinning’, tuft langs beschadigde dorpen, verwoest wapentuig en geïmproviseerde militaire onderkomens. Eindbestemming is Cherson: de stad die vorige maand werd bevrijd van de Russen, maar waar nu flink geschoten wordt en waar bewoners het zonder licht en verwarming moeten stellen.

Toch is de wagon maar voor een kwart gevuld. “Ik wil gewoon naar huis”, zegt Katja Archipenka. De 30-jarige reist voor de tweede keer in korte tijd van Kiev terug naar haar woonplaats. De trein, die sinds twee weken weer rijdt, is haar levensader. “Je koopt een kaartje en de volgende ochtend ben ik in Cherson. Zonder wachttijd en controles.”

De bezetting van Cherson had ze zes maanden volgehouden. “Er was veel spanning. Het was lelijk.” Haar oom raakte gewond door een flitsgranaat, toen hij tegen de Russen protesteerde. Enkele kinderen die ze kent vertrokken met hun moeder naar de Krim. Hun lot is ongewis.

Tien dagen wachten

In augustus propte Archipenka haar auto vol kleding uit haar winkel en vertrok. “Niemand wilde leven onder de bezetters.” De Russen bij de controlepost lieten haar tien dagen wachten.

Toen de Russen half november werden verjaagd, vernielden ze de energievoorziening. De autoriteiten slaagden erin de elektriciteit te herstellen, maar bij beschietingen afgelopen week viel de stroom weer uit. De verwarming werkt niet. Water koopt ze in de winkel. “Ach, in Kiev is het niet veel anders”, weet Archipenka. “De winter wordt niet als voorheen. Maar ik wil echt gewoon naar huis.”

Zodra je de trein uitstapt, hoor je de artillerie. Boem... boem... De Russen beschieten de buitenwijken, maar het Oekraïense leger laat zich hoorbaar niet onbetuigd. Toch is de schade beperkt, anders dan in dorpen in de buurt die werden weggevaagd. Maar economische activiteit is er niet in Cherson. De meeste winkels zijn gesloten. Op de boulevard aan de Dnipro blaast een gure wind. Militairen leggen je geen strobreed in de weg, hoewel de Russen zich aan de overkant bevinden.

Knarsetanden

Hoe bewoners zich voorbereiden op de winter legt Antonida Prozor graag uit. De 55-jarige vrouw sprak in september telefonisch en anoniem met Trouw. Nu toont ze open en bloot de Oekraïense vlag die ze al die tijd verborg, en hoe ze met een verrekijker de Russen bespioneerde – en steeds juichte als de Oekraïners de vijand bestookten op het vliegveld verderop.

Ze wijst op de petflessen vol water. “Mijn grootste angst is zonder water te zitten. Elke fles die ik vind, giet ik vol.” Op haar fornuis ligt een grote steen. Gas is er. Zodra de vlammetjes de steen hebben opgewarmd, blijft de steen een tijd gloeien.

Haar werk als tandartsassistente hield haar op de been. Ze deelde lief en leed met haar collega’s. Cliënten kwamen met ernstige klachten. Een gebit slijt door knarsetanden van de stress, legt ze uit, en in schuilkelders is het lastig tandenpoetsen. Een keer kwam er een jongeman met gebroken ribben en kapotte tanden: toegetakeld door de Russen.

Ook de ‘Rasjisti’ – een samentrekking van fascisten en Russen – kwamen voor behandeling. “Tegen een machinegeweer doe je niks. Je doet je werk en dat is het.” Uit verzet sprak ze met collega’s alleen Oekraïens.

Klaar voor vertrek

Ondanks de bevrijding leeft Prozor nog steeds uit een koffer. Daarin zitten haar documenten, medicijnen en kleding. “Al negen maanden ben ik klaar voor vertrek.” Tijdens de bezetting was dat eerst te gevaarlijk. Toen ze wel weg mocht, via Rusland, stelde ze zich voor hoe de Russen ‘met hun vieze tengels’ haar paspoort zouden beetpakken, en haar zouden dwingen te zeggen dat ze van Rusland houdt. “Daarom bleef ik.”

’s Avonds schiet opeens het licht aan. Kacheltjes gloeien, de powerbanks laden op. Bij Antonida Prozor blijft de koffer paraat. “Ik ben nu vrij, ik ga niet weg. Maar mocht een raket dit huis raken, dan moet ik toch vertrekken”, zegt ze.

