De Oekraïense militairen in Kiev zijn gespannen en boos, ook op het westen

Tijdens het gesprek aan het eind van de zaterdag klinken op de achtergrond luide knallen. Uitgaand vuur, schat Hans Jaap Melissen in. Vanuit zijn slaapplek kan hij een deel van het westen van de stad overzien, het centrum met het beroemde Maidan-plein ligt een kilometer of vier naar het oosten. “Dat is het voornaamste doel van de Russische militairen, daar liggen de regeringsgebouwen”.

Wat heb je van de oprukkende Russische troepen al gemerkt vandaag?

“Afgelopen nacht was heel onrustig, die heb ik doorgebracht in de schuilkelder. Samen met mensen die daar al dagen zitten, die zijn er min of meer gaan wonen. Er waren veel explosies, veel schoten, het luchtalarm ging vaak af. Maar de nacht was uiteindelijk minder gewelddadig dan de meesten hadden verwacht. Ze dachten dat er al een grote Russische aanval zou komen en die is vannacht en vandaag nog uitgebleven. Russische militairen zijn wel wijken ingegaan die zo’n tien kilometer van de Maidan zijn, de Russen zijn een soort testen aan het doen in de stad, ze kijken hoever ze kunnen gaan.”

“Je ziet al wel de gevolgen, soms van de raketinslagen, maar ook van gevechten. Verder is het ontzettend stil op straat, je ziet alleen mensen met rolkoffertjes die proberen weg te komen, maar vrijwel geen taxi’s meer bijvoorbeeld. Ik kwam op straat een Britse man tegen met een Oekraïense vrouw, hij was naar Kiev gekomen om haar op te halen en probeert nu weg te komen. Hij vertelde dat hij iets verderop langs een kapotgeschoten tank was gekomen waar Russische doden bij lagen, hij moest daar overheen stappen.”

“Ik ben daar naartoe gegaan en kwam er vlakbij, ik stuitte op een wegversperring met militairen. Een 24-jarige jongen, Alexander, hield me tegen. Hij is een reservist, hij was buitengewoon gespannen en geïrriteerd.”

Hebben de Oekraïense militairen er geloof in dat ze de Russische opmars kunnen stuiten?

“Ze zijn gefrustreerd en boos. Op de Russen uiteraard, maar ook op het westen, en dus ook op mij. ‘Kijk eens jullie in het westen met je sancties, er gebeurt helemaal niets’, zeggen ze, ‘Wij voeren hier oorlog, de kogels vliegen ons om de oren, wat helpen die sancties daartegen?’ Ik snap dat wel. Die jongens hebben al dagen slecht geslapen, en hebben heel veel spanning en woede opgebouwd. Ze lopen geregeld te schelden: ‘Russen zijn onbetrouwbare honden’, dat soort dingen.”

“Maar zij liggen dan ook in de vuurlinie, iets verderop is een viaduct. ‘Daarachter is het heel onveilig’, waarschuwden ze. Je hoort geregeld explosies, maar dat is ook heel veel uitgaand vuur, gericht op de Russische hoofdmacht die misschien nog wel dertig kilometer hier vandaan is.”

Krijgen ze steun van de Oekraïense burgers?

“Ja, je ziet veel aardige gebaren richting de militairen, ze worden omhelsd, sommigen brengen spullen. Maar het is wel stil, er zijn weinig burgers op straat. En ook burgers zijn boos op het westen. Ik sprak een mevrouw, vlakbij de dierentuin waar ook gevochten is, die zei bijvoorbeeld: ‘Er is nu militaire hulp aangekondigd, maar wanneer die aankomt is maar helemaal de vraag. En de Russen staan er nu.’ Dat is wat je veel hoort.”

Vannacht weer in de schuilkelder?

“Naar buiten kan hoe dan ook niet, er is nu een avondklok. Ik maak me nog wel een beetje bezorgd of er niet toch iets groots staat te gebeuren, wie weet gaat het hartstikke los vannacht. Maar het lijkt me niet verstandig voor de Russen om hier keihard naar binnen te rijden, want dan worden ze ook keihard voor hun hoofd geschoten met antitankraketten en zo. En het zal ook niet zo eenvoudig zijn, rond de overheidsgebouwen bij het Maidanplein zijn allemaal versterkingen aangebracht, je ziet allemaal zandzakken. Maar ik wacht het af.”

