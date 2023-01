De Oekraïense militair aan het front weet: ‘Eén tank kan een hele operatie tegenhouden’

De glazen hoofdingang werd er afgelopen voorjaar na een explosie uitgeblazen. Dus betreed je de hookahbar nu via een geïmproviseerde houten deur. Op de bovenverdieping van de winkel in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Charkiv vind je alle benodigdheden voor de waterpijp.

Beneden, in de kelder, staat een flinke collectie hulzen en gebruikt wapentuig opgesteld. Stanislav Sjamilov verzamelt de munitie-restanten tijdens zijn frequente bezoek aan het oorlogsgebied. “Die tanks van jullie, die staan daar maar. Jullie hebben ze niet nodig, terwijl wij ze beter kunnen gebruiken dan ooit”, aldus de 26-jarige winkelier.

‘Een tank is als een sluipschutter maar dan met een enorme kogel’

Het nieuws over de levering van Duitse Leopardtanks druppelt gestaag door in Oekraïne. Ook Sjamilov heeft erover gehoord. En omdat hij zich, zoals zo veel burgers in Charkiv, fanatiek inzet voor het leger, weet hij wat een tank is. Een mortiergranaat hoor je aankomen, weet hij, maar een tankgranaat niet. “Een tank is als een sluipschutter, maar dan met zo’n kogel”, zegt hij en houdt zijn handen uit elkaar. “Een tank schiet, en de explosie is onmiddellijk. En dodelijk ook.”

Het restaurant waar Stanislav Sjamilov eens als ‘hookahmaster’ werkte – de waterpijp aanstak voor gasten – werd een gaarkeuken voor burgers. Nu die niet meer nodig is, verdient hij zijn brood bij de hookahbar, waarvan hij met een deel van de opbrengst het leger sponsort. In zijn vrije tijd verpakt hij munitie, die hij met eigen auto naar de militairen aan het front vervoert. “Als ik zie hoe onze militairen alles geven om de Russen tegen te houden, kunnen jullie niet terzijde blijven staan”, vindt hij. “Bovendien: in de tijd dat we over tanks discussiëren hadden jullie alweer een nieuwe kunnen ontwikkelen.”

‘De partij die nu een aanvalsgroep kan samenstellen, pakt in de lente het initiatief

Ook militair Myroslav Koptylo beschouwt de levering van Duitse Leopard als ‘goed nieuws’. De 46-jarige commandant van een anti-tankbrigade van het Oekraïense leger bracht het hele afgelopen jaar door aan het front. Zo nam hij in de regio Charkiv deel aan de bevrijding van Koepjansk, om vervolgens de opmars richting Lyman en Kreminna in de regio Donbas voort te zetten. Daar stokte het. “Beide zijden zijn uitgeput”, zag hij. “De partij die nu nog aanvalsgroepen kan samenstellen vanuit de reserves, pakt in de lente het initiatief terug”, denkt de militair, die momenteel een aantal weken recupereert.

Voor de vorming van die aanvalsgroepen zijn tanks onontbeerlijk. Voorafgaand aan de herovering van Lyman, afgelopen najaar, moest het Oekraïense leger eerst het dorp Zaritsjne innemen. De aanwezigheid van één Russische tank in het dorp – en het gebrek aan een tank bij de Oekraïners – betekende dat het zevenhonderd meter lange open veld tussen het bos en het dorp onoverbrugbaar werd.

De komende weken worden zwaar, want de Russen ‘tellen hun verliezen niet’

Via een omweg slaagden de mannen van Koptylo’s anti-tankbrigade erin de tank te bestoken en zo de Russen af te leiden. Daardoor kon de rest van de Oekraïners te voet richting het dorp. Maar de onderneming kostte veel tijd, veel risico’s, en de Russische tank ontkwam onbeschadigd. “Eén tank kan een hele operatie tegenhouden”, zo vat de militair samen.

Dat het volgens de Duitse defensieminister nog drie maanden duurt voordat de Leopard-tanks in Oekraïne arriveren, is volgens Myroslav Koptylo geen ramp. “Het winterweer van nu is niet behulpzaam voor een stevige aanvalsoperatie”, weet hij. Zwaar worden de komende weken wel — een gevolg van de manier van vechten van de Russen. Bij gebrek aan materieel gooit de vijand veel manschappen in de strijd, die ze gebruiken ‘als kanonnenvlees’, vertelt de militair, die zegt dat Soledar op die manier op Oekraïne werd veroverd. “Ze tellen hun verliezen niet”. Omdat Oekraïne deze tactiek niet kan voeren, zijn de tanks van levensbelang. “Deze honderd tanks zullen ons helpen een nieuwe aanvalsgroep te vormen, die de oorlog kan helpen beëindigen.”

