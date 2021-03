De Noord-Koreaanse Jang gaat opnieuw trouwen, nu met een man

Toen Jang Yeon-jin in Noord-Korea opgroeide, had hij geen idee dat mannen ook van mannen kunnen houden. Het concept homoseksualiteit, zei hij later, bestaat doodeenvoudig niet in zijn geboorteland.

Dus trouwde hij met een vrouw, die hij nauwelijks durfde aan te raken. Hij was ongelukkig, zij was ongelukkig, maar scheiden was geen optie. Iedereen in Jangs omgeving was bezorgd, maar kon niet bedenken wat er aan de hand was. Ook artsen vonden geen oorzaak.

Uiteindelijk, in 1997, kon Jang niets anders verzinnen dan zijn land uit te vluchten. Hij kroop kilometers door de zwaarbeveiligde zone naar Zuid-Korea.

Het duurde na dat moment nog een hele tijd voordat hij begreep wat er met hem aan de hand was. Maar toen hij op een dag in een tijdschrift bladerde, viel zijn oog op een verhaal over homoseksualiteit. Dát was het.

Eerste mannenliefde nogal teleurstellend

Terwijl hij probeerde geld te verdienen met schoonmaakbaantjes schreef hij het hele verhaal op in een biografie, die in 2015 verscheen. Daar stond ook in dat zijn eerste ervaringen met mannenliefde nogal teleurstellend waren. Zijn eerste vriendje maakte hem al zijn spaargeld afhandig.

Maar nu komt het goed. Afgelopen weekeinde heeft Jang aan de Britse omroep BBC verteld dat hij binnenkort voor de tweede keer zal trouwen, dit keer met een man. Zijn aanstaande echtgenoot, Min-su, komt uit Zuid-Korea, maar heeft een restaurant in de Verenigde Staten. Ze troffen elkaar op een datingsite en passen goed bij elkaar, vertelde Jang, al had hij even moeten wennen aan de Amerikaanse slordige kledingstijl van zijn nieuwe partner.

