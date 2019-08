De noodtoestand in Kasjmir: overal prikkeldraad, geen telefoontjes, geen boodschappen

Al vier dagen is de Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir van de buitenwereld afgesloten. Twee journalisten van persbureau AP zijn in het gebied en doen verslag.

Tienduizenden Indiase regeringstroepen in oproertenue patrouilleren door de straten van Kasjmir. Die straten bieden een desolate aanblik: de winkels zijn gesloten, sommige buurten zijn afgezet met stalen versperringen en prikkeldraad. De spookachtige stilte wordt af en toe verbroken door een militair voertuig dat langs zoeft, of het gekras van kraaien.

Het is donderdag, de vierde dag van een noodtoestand die zijn weerga niet kent, en die alle communicatie met en binnen de regio bijna totaal onmogelijk heeft gemaakt. Mobiele telefoons, vaste lijnen en internet werken niet. De bewoners van Kasjmir kunnen geen contact krijgen met elkaar of met mensen van buiten de regio, en krijgen alleen wat nieuws mee van de tv of de lokale radio.

India herriep deze week de speciale autonomie van Jammu en Kasjmir, de enige deelstaat van het land met een moslim-meerderheid. Zowel Pakistan als India maakt aanspraak op het gebied, rebellen vechten er al decennia.

Checkpoints met prikkeldraad

De levens van de miljoenen bewoners zijn sindsdien tot stilstand gekomen. In het centrum van Srinagar, de belangrijkste stad van de regio, wagen maar weinig voetgangers zich uit hun huizen; ze moeten hun weg vinden langs checkpoint met prikkeldraad, bewaakt door militairen in camouflage-outfit, met geweren en schilden.

Winkelcentra, kruideniers en zelfs ziekenhuizen zijn gesloten. Het Shri Maharaja Hari Singh ziekenhuis in Srinagar is wel open. Volgens artsen zijn er 50 mensen binnengebracht met verwondingen van hagelschoten of rubberen kogels, het soort munitie dat veiligheidstroepen gebruiken om protesten uit elkaar te jagen.

Razir Mir, 32, vertelt hoe hij op maandag een luide bons hoorde. Toen hij de voordeur opendeed, zag hij zijn vrouw Rabiya, “met haar gezicht op de straat liggen. Bloed kwam uit haar ogen.”

Rabiya, die nog altijd niet goed kan zien, vertelt dat ze probeerde om snel nog boodschappen te gaan doen, nadat ze het nieuws had gehoord over het herroepen van de speciale status van Jammu en Kasjmir. Ze hield rekening met een avondklok. “Op het moment dat ik voet buiten de deur zette, schoten de militairen daar in mijn richting”, vertelt ze, terwijl het 2-jarige kind van het stel huilt.

Straatbeeld in Srinagar, afgelopen dinsdag. Beeld AP

Rubeena Mehraj uit centraal Kasjmir herstelt in het ziekenhuis van een bevalling - in een ambulance. “Die stopte bij zoveel checkpoints langs de route, dat ik in het voertuig beviel”, zegt Mehraj.

Buiten het drukke ziekenhuis hebben mensen moeite om te communiceren met familie en buren. Een vrouw vraagt een groep journalisten of ze iets te weten kunnen komen over een ziek familielied in de buurt. “We hebben geen enkel contact,” zegt de vrouw van middelbare leeftijd, voordat ze haar naam kan geven - militairen hebben de journalisten alweer opdracht gegeven om verder te gaan. Er komt geen nieuws uit andere plekken in de regio.

Politie en paramilitaire ambtenaren die de noodtoestand handhaven, zeggen dat ze geen idee hebben hoe lang de avondklok van kracht zal blijven. “We weten alleen wat er gaande is in de straat waar we zijn ingezet. We weten niet hoe het is in de volgende straat”, zegt een politieambtenaar in het centrum van Srinagar, die in lijn met de standaardpraktijk niet met zijn naam in de krant wil. Er worden geen briefings voor journalisten gehouden en er ook geen speciale avondklokpassen uitgedeeld, in tegenstelling tot bij eerdere noodtoestanden.

Veel lokale politieambtenaren uiten hun woede dat ze niet zijn betrokken bij de besluitvorming, waardoor de irritaties tussen de lokale politie en Indiase militairen ter plaatse nog verder zijn verergerd.

Bevelen van Delhi negeren

Op zondag, aan de vooravond van het besluit van India om de autonomie van Kasjmir in te trekken, riep de hoogste commandant van de grootste rebellengroep, Reyaz Naikoo, in een gesproken verklaring de lokale politie op om zichzelf te ‘verlossen’ door de bevelen uit New Delhi te negeren.

“India kan op papier wijzigingen aanbrengen, maar ze kunnen onze gevoelens voor vrijheid niet veranderen”, zegt Naikoo, de operationele commandant van Hizbul Mujahideen. “India is begonnen met plannen om de bevolkingssamenstelling van Kasjmir te veranderen, maar India voert een verloren oorlog. Ze zijn hier door list en bedrog.”

De woede van Kasjmir over de Indiase overheersing is niet nieuw. De wortels liggen in een gebroken belofte van een door de Verenigde Naties toegezegd referendum, kort nadat India en Pakistan in 1947 onafhankelijk werden van Groot-Brittannië.

De nucleair bewapende buurlanden zijn niet in staat gebleken om hun concurrerende claims op het berggebied op te lossen. De Indiase kant heeft sindsdien verscheidene separatistische bewegingen zien opkomen. In 1989 begon een bloedige opstand waarmee onafhankelijkheid of een samengaan met Pakistan werd geëist. Meer dan 70.000 mensen zijn gedood tijdens die opstand en het daaropvolgende brute militaire optreden.

