De Nobelprijs gaat naar de persvrijheid, die Ressa en Moeratov met gevaar voor eigen leven verdedigen

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de persvrijheid, in de personen van de Filippijnse journaliste Maria Ressa en haar Russische collega Dmitri Moeratov. Met die keuze beloont het Noors Nobelcomité niet alleen moedige journalisten in autocratische landen, maar vooral de betrouwbare verslaggeving in een medialandschap dat steeds meer wordt bepaald door ophef op sociale media.

“Vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek dient als bescherming tegen machtsmisbruik, leugens en propagandaoorlogen”, zei Berit Reiss-Andersen, voorzitter van het comité, bij de toekenning vrijdag. Ze beklemtoonde het belang van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van de pers, ook voor de vrede en veiligheid in de wereld.

Eerbetoon aan een vermoorde collega

Ressa en Moeratov hebben veel overeenkomsten, beiden zijn journalisten die hun werk blijven doen terwijl onafhankelijke verslaggeving hen in de problemen kan brengen. Moeratov (59) is een van de oprichters en hoofdredacteur van de krant en website Novaya Gazeta, die kritisch schrijft over president Vladimir Poetin en diens beleid in Rusland.

Anna Politkovskaya, die voor Novaya Gazeta verslag deed van de oorlog in Tsjetsjenië, werd in 2006 in Moskou vermoord, na eerdere aanslagen op haar leven. De prijs voor Moeratov wordt ook gezien als eerbetoon aan haar, een felle critica van Poetin. Het Nobelcomité prees Novaya Gazeta als ‘de meest onafhankelijke krant in Rusland op dit moment, met een fundamenteel kritische houding tegenover de macht’.

Desondanks prees Dmitri Pesko, woordvoerder van het Kremlin, Moeratov vrijdag als een ‘getalenteerd en dapper persoon’. “We kunnen Dmitri Moeratov feliciteren. Hij heeft consistent gewerkt in overeenstemming met zijn idealen.”

Zonder rechtszaak doodgeschoten

Zulke mooie woorden kwamen er niet voor Maria Ressa namens de Filippijnse president Rodrigo Duterte. Ressa (58) is voortdurend verwikkeld in rechtszaken, aangespannen door de Filippijnse overheid vanwege smaad en financiële aanklachten. “Ik ben een beetje geschokt, het is echt emotioneel”, zei Ressa tegen het Noorse tv-station TV2 na de bekendmaking.

In 2012 was Ressa een van de oprichters van de website Rappler, die volgens het Nobelcomité kritisch schrijft over de ‘moorddadige antidrugscampagne’ van Duterte. Onder diens bewind zijn al vele duizenden drugsgebruikers zonder rechtszaak doodgeschoten door politie en moordeskaders. Vaak willekeurig en na anonieme tips, zodat ook veel mensen die niets met drugs te maken hebben het slachtoffer worden.

Maar Ressa richt zich niet alleen tegen het bewind van Duterte, ze is vooral kritisch over de rol van de sociale media die volgens haar te veel invloed hebben op de Filippijnen. Veel mensen in dat land halen hun nieuws van Facebook, terwijl in de opzet van dat medium is ingebouwd dat sensatie en ophef het best scoren.

Een illusie die inspeelt op onze biologie

Eerder dit jaar kreeg Ressa de Four Freedoms Award voor de vrijheid van meningsuiting. Ze vertelde toen in een interview met Trouw over de bedreigingen voor de democratie, niet alleen in de Filippijnen maar wereldwijd, door de manier waarop autocraten sociale media gebruiken. “Er is een gezamenlijke actie bezig om het vertrouwen in de journalistiek en de democratie te ondermijnen, geloofwaardigheid aan te tasten. Dat is het doel. Leugens, gekoppeld aan woede en haat, verspreiden zich sneller en verder via sociale media.”

Ressa ziet dit wereldwijd gebeuren en maakt zich zorgen over de gevolgen, ook op de lange termijn. “We leven ondertussen in een illusie die inspeelt op onze biologie, op woede en haat. We hebben te maken met een leugenvirus. Als je eenmaal bent besmet, verandert dat je kijk op de wereld.”

Ook Reiss-Andersen van het Nobelcomité wees bij de toekenning van de prijs op het gevaar van manipulatie en nepnieuws op sociale media en ze beklemtoonde het belang van betrouwbare, onafhankelijke informatievoorziening. Ressa en Moeratov krijgen samen een bedrag van tien miljoen Zweedse kronen, bijna een miljoen euro.

