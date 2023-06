De Nigeriaanse president maakt haast: ‘Het maakt niet uit hoe, als er maar wat gebeurt’

De kersverse president van Nigeria, Bola Tinubu, is vliegend uit de startblokken geschoten. Hard nodig: ‘Nigerianen smachten naar verandering’

Bola Tinubu maakt haast. De in februari verkozen president van Nigeria werd pas een maand geleden beëdigd. Binnen die maand heeft hij een aantal maatregelen doorgevoerd die zijn voorganger Muhammadu Buhari zelfs in twee termijnen niet voor elkaar kreeg.

Nu had die voorganger niet voor niets zijn bijnaam ‘Baba go slow’: zeker tegen het eind van zijn presidentschap werd Buhari berucht om zijn passiviteit. Parallel daaraan stagneerde de grootste economie van Afrika, een land met ruim 200 miljoen inwoners. Dat Tinubu de potentie daarvan wil ontketenen, was zijn verkiezingsbelofte.

De rammelende economie van Nigeria is hoognodig toe ‘aan een grote schoonmaak’, zei hij in zijn inauguratiespeech op 29 mei. Maar Tinubu haalt er niet simpel de bezem door, hij zet er de hogedrukspuit op.

“De subsidie op benzine is opgeheven”, zei hij onomwonden in diezelfde speech. Het zal de overheidsfinanciën aansterken – in 2022 gaf Nigeria bijna 10 miljard dollar uit aan deze benzinekorting. Dat merkten Nigerianen wel direct aan de pomp: de benzineprijs ging pardoes drie keer over de kop.

Wisselkoers is vrijgegeven

Een andere hervorming zal meer structurele gevolgen hebben. Onder Tinubu wordt het systeem van verschillende vastgeklonken wisselkoersen losgelaten. Niet langer bepaalt de Centrale Bank van Nigeria tegen welke koers de naira kan worden ingewisseld voor buitenlandse valuta, de koers wordt aan de markt overgelaten. Onder het oude systeem was er een wildgroei aan wisselkoersen ontstaan, wat buitenlandse investeerders afschrikte.

Het IMF, investeerders en tal van economen drongen al langer aan op een vrije naira, waarvan verwacht wordt dat het buitenlandse investeringen zal aanjagen. Wel dook de naira liefst dertig procent naar beneden. Maar: ook dat is goed nieuws voor investeerders die staan te popelen geld te steken in wat potentieel een nieuwe economische supermacht kan worden. Op korte termijn betekent het alleen slecht nieuws voor het huishoudboekje van de gewone Nigeriaan, die tegen fors hogere prijzen aankijkt.

De derde grote hervorming die Tinubu doorvoerde, was het vervangen van alle commandanten van het veiligheidsapparaat. Nigeria kampt met tal van bedreigingen: een opstand in het noordoosten gelinkt aan de moslimextremisten van Islamitische Staat, de restanten van de nog altijd niet verslagen terreurbeweging Boko Haram, een afscheidingsbeweging in het zuidoosten, criminele bendes die van de anarchie in het noorden profiteren. Jaarlijks sterven duizenden Nigerianen door terreur en crimineel geweld.

Geen grote protesten

De reacties op alle veranderingen zijn opvallend gematigd: gevreesd werd dat mensen in een volatiel land als Nigeria de straat op zouden gaan uit protest tegen de hoge benzineprijzen, maar dat valt mee, vertelt politiek analist Mark Amaza vanuit hoofdstad Abuja. “Ja, mensen zijn geschrokken hoe duur benzine daadwerkelijk is. Het is nogal cold turkey allemaal. De vakbonden dreigden te gaan staken, maar na onderhandelingen over het minimumloon zijn die plannen in de ijskast gezet. Het loslaten van de benzinesubsidies was een eis van de Wereldbank om een extra lening los te krijgen – de bonden begrijpen dat daar iets tegenover moet staan.” Daarbij: dankzij dit weinig transparante subsidiesysteem bleef er nogal wat aan de strijkstok hangen, tot ergernis van veel Nigerianen, zegt Amaza.

Er zit nog veel meer aan te komen, vertelt hij. “Veel staatsdeelnemingen zullen worden verkocht, met staatsoliebedrijf NNPC als voornaamste grote vis. Veel overheidsgeleide bedrijven presteren verder onder de maat. De vraag is alleen hoe transparant het privatiseringsproces zal zijn.” Nu al worden er vraagtekens geplaatst bij eventuele belangen die oudgediende Tinubu heeft bij alle aanstaande concessies.

“Politiek zal er weerstand komen, maar de vraag is hoe substantieel die zal zijn. De oppositie is namelijk verschrikkelijk ineffectief”, zegt Amaza. “Plus: na acht jaar Buhari smachten mensen echt naar verandering. Economische groei, banengroei, het maakt niet uit hoe, als er maar iets gebeurt. Want de huidige staat van het land heeft duidelijk gemaakt dat de socialistische benadering van Buhari niet heeft gewerkt.”

Lage opkomst

Alleen is er een groot probleem, zien veel politiek analisten: Tinubu's gebrek aan draagvlak. Zo wijst politicoloog Afolabi Adekaiyaoja op het feit dat Tinubu maar een derde van de stemmen won – bij verkiezingen die met 27 procent toch al een recordlage opkomst hadden. “Een groot deel van het land moet er nog aan wennen dat dit nu hun president is. Het gebrek aan politieke legitimiteit is een belangrijke uitdaging. Ergens zijn deze eerste hervormingen laaghangend fruit: elke president had ze doorgevoerd. Het werd hoog tijd. Door dat nu zo snel te doen, probeert Tinubu zich politiek te laten gelden.”

Daarbij ziet Adekaiyaoja hoe de huidige regering de publieke omroep nieuw leven inblaast en die gebruikt om de plannen een positieve spin mee te geven. “Bijvoorbeeld: rondom de hervormingen van de wisselkoers hangt nu het narratief dat normale mensen, die voorheen op de zwarte markt veel te veel betaalden voor buitenlandse valuta, er nu een eerlijker systeem voor terugkrijgen. Dat, en niet de enorme inflatie, hoor je nu constant op tv.”

Een ander verschil met voorgaande regering, die veel delegeerde naar ministeries en deelstaten, is dat Tinubu veel meer naar zich toetrekt. “Hij leunt op een inner circle van adviseurs en oude getrouwen. En inderdaad: dat staat op gespannen voet met zijn toch al matige legitimiteit.”

Die spanningen zullen op den duur de daadkracht van Tinubu aantasten, denkt Adekaiyaoja. Want veel invloedrijke politici in het enorme land hebben baat bij de status quo. Hij wijst op de verschillende deelstaatverkiezingen die er aan zitten te komen. “Die gaan gelden als een tussentijdse populariteitstest van regeringspartij APC. Dan weten we of het snelle tempo in goede aarde valt.”

