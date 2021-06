De nieuwe regering zonder Netanyahu is bijna rond, maar nog niet helemaal

De grote wijzer van de klok bewoog zich woensdag gestaag richting de deadline van middernacht, maar nog steeds was er geen aankondiging van de Israëlische oppositieleider Yair Lapid dat het hem was gelukt een coalitie te vormen. Anderhalf uur voor de deadline kwam dan toch het verlossende woord: er was een akkoord. Het is een akkoord van acht partijen – van uiterst rechts tot links – die bij elkaar maar net een meerderheid van 61 zetels halen. Maar dat is genoeg om een regering te vormen waar de huidige premier Benjamin Netanyahu géén deel van uitmaakt.

Volgens de deal die ze hebben gesloten, zullen Lapid van de centrumpartij Yesh Atid en Naftali Bennett van het rechtse Yamina het premierschap delen: Bennett de eerste twee jaar, waarna Lapid hem zal opvolgen. Dat het Lapid gelukt is een coalitie te vormen, is niet alleen historisch omdat het een einde brengt aan twaalf onafgebroken jaren van Netanyahu aan de macht, maar ook omdat het de eerste keer is dat een islamistische Arabische partij onderdeel zal zijn van een Israëlische regering.

‘Gevaarlijke linkse regering’



Maar ze zijn er nog niet. Eerst moet de Knesset de coalitie van Lapid nog goedkeuren. Hiervoor is een meerderheid van 61 stemmen nodig, een meerderheid die de voorgestelde regering nét heeft. Maar totdat deze stemming plaatsvindt, zal Likudleider Netanyahu er alles aan doen om individuele leden van de coalitiepartijen over te halen toch niet mee te stemmen met hun eigen partijen. Donderdag deed hij op Twitter nog de oproep dat “alle wetgevers die verkozen zijn door rechtse stemmers zich moeten verzetten tegen deze gevaarlijke linkse regering”. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming precies plaats zal vinden.

Lees ook:

Israëlisch monsterverbond formeert regering. Na twaalf jaar lijkt tijdperk Netanyahu ten einde



Israël heeft een nieuwe coalitie. Met acht partijen, zonder Benjamin Netanyahu. Al moet de Knesset daar nog wel mee instemmen.

Benjamin Netanyahu vecht voor zijn politieke leven na het ‘bedrog van de eeuw’

Na twaalf onafgebroken jaren als premier van Israël lijkt een zesde termijn Benjamin Netanyahu dan toch door de vingers te glippen. Maakt hij nog enige kans?