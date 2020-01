De nieuwe Oostenrijkse regering wordt met nieuwsgierigheid bekeken: akkoord tussen de Groenen en rechtse ÖVP

Voor de Oostenrijkse Groenen is het een gewaagde zet te gaan regeren met de rechts-conservatieve ÖVP. Want in het regeerakkoord tussen de twee partijen staan nogal wat rechtse maatregelen, die de gemiddelde groene kiezer bepaald tegen de borst stuiten.

Het is niet nieuw dat groene partijen regeringsdeelnemers zijn – in Zweden en Finland is dat ook al zo. Maar dat een groene partij een rechts-conservatieve meerderheidspartij stut, is wel een novum. De nieuwe Oostenrijkse regering wordt dan ook met nieuwsgierigheid bekeken: als het in Oostenrijk lukt, dan is op een later moment wellicht ook een groen-rechtse regering voor Duitsland mogelijk, bijvoorbeeld.

Maar het is de vraag of deze regering een volle termijn zal kunnen uitzitten. Gisteren werd het deze week gesloten regeerakkoord van Oostenrijk openbaar. Daaraan is te zien hoe de samenwerking tot stand kwam: met eenvoudig rekenen en uitruilen. Omdat volkspartij ÖVP ongeveer 2,7 keer zoveel stemmen kreeg als de Groenen, is er grofweg op iedere groene maatregel 2,5 rechts-conservatieve voorziening in te vinden.

Volgens regeringsleider Kurz is het akkoord ‘het beste van twee werelden’. Hij kan strijd voeren tegen de politieke islam, zijn groene collega’s kunnen intussen vechten tegen de opwarming van de aarde.

Hoofddoek én klimaat

Zo mogen jonge meisjes in de nabije toekomst al vanaf hun tiende jaar geen hoofddoek meer op naar school en wordt preventieve hechtenis van mogelijk gevaarlijke individuen mogelijk. Tegelijk wordt Oostenrijk in 2040 klimaatneutraal. Er liggen belastingverlagingen en anti-immigratiewetten in het verschiet, maar ook hogere vliegprijzen.

Gezinnen in Oostenrijk zullen meer te besteden krijgen en tegelijk zullen er investeringen zijn in het openbaar vervoer. Ook moeten de raden van bestuur van staatsbedrijven voor minstens 40 procent uit vrouwen gaan bestaan, als voorbeeld voor de private sector.

Volgens Werner Kogler, de leider van de Groenen, is het winst dat de belangrijkste punten van zijn partij nu worden uitgevoerd, maar het is de vraag of zijn achterban het met hem eens is. “De Groenen hebben alleen deze mogelijkheid om de wensen van hun kiezers in beleid om te zetten”, zei Kogler bij de presentatie van het akkoord. Hij wees erop dat de ÖVP kon kiezen uit verschillende andere partijen om mee te regeren, waardoor de Groenen geen comfortabele onderhandelingspositie hadden.

De verwachting is dat de achterban van de Groenen flink zal morren over de anti-immigratiemaatregelen in het akkoord. Daarom is de bijeenkomst van de partijraad van de Groenen morgen cruciaal. Die raad moet officieel zijn goedkeuring geven aan het coalitieakkoord. Lukt dat niet, dan moet ÖVP-leider Sebastian Kurz opnieuw op zoek naar een regeringspartner.

Kurz won eind september de verkiezingen, nadat zijn regering in mei was gevallen. In de vorige coalitie had hij een radicaal rechtse partij als regeringspartner.

