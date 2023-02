De nieuwe Moldavische premier kijkt met hoop naar Europa en met angst naar Rusland

Waarom precies premier Natalia Gavrilita na achttien maanden de handdoek in de ring gooide, is onduidelijk. “Als we binnen Moldavië net zoveel steun en vertrouwen hadden gehad als van andere Europese landen, hadden we meer en sneller vooruitgang kunnen boeken”, zei ze op een persconferentie waarop ze haar aftreden bekendmaakte.

De 41-jarige econoom Gavrilita kwam na de verkiezingen in de zomer van 2021 aan de macht, met de belofte de corruptie aan te pakken en verdere aansluiting bij Europa te zoeken. De Russische inval in Oekraïne bijna een jaar geleden zette haar regering onder grote druk. De ruim 2,5 miljoen Moldaviërs waren tot dan toe voor hun energievoorziening volledig afhankelijk van goedkoop Russisch gas. Bovendien heeft Rusland in de opstandige regio Transnistrië, die zich in 1990 onafhankelijk verklaarde, zo’n 1.500 soldaten gelegerd. De angst bestaat dat Moskou van plan is Transnistrië bij eventueel veroverd Oekraïens grondgebied te voegen, en wellicht zelfs heel Moldavië.

Kandidaat-lidmaatschap

Moldavië veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne en vroeg EU-lidmaatschap aan, en werd afgelopen juni kandidaat-lid. Tegelijkertijd kon Chisinau zich het niet veroorloven mee te doen met de westerse sancties tegen Moskou. Wel ging het op zoek naar alternatieve energieleveranciers. Die vond het onder meer in Roemenië, maar wel tegen soms wel zes keer hogere prijzen. Niet alleen de prijzen van energie rezen de pan uit, maar ook die van andere goederen en diensten: de inflatie liep op tot 35 procent. En dat in het armste land van Europa, met een modaal inkomen van 400 euro bruto.

Het kwam Gavrilita en haar regering op straatprotesten en kritiek te staan van pro-Russische partijen, die in de peilingen inmiddels weer een meerderheid vormen. “Toen we aan de macht kwamen, kon niemand voorzien dat we te maken zouden krijgen met zo veel crises, veroorzaakt door de Russische agressie in Oekraïne”, zei ze vrijdag. Daarbij verwees ze ook naar de duizenden Oekraïners die in Moldavië een veilig heenkomen zochten en het feit dat Rusland raketten op Oekraïne afvuurt via het Moldavische luchtruim. Verder had ze een harde dobber aan het verspreiden van Russisch nepnieuws, dat in Moldavië veel volgers heeft.

Dorin Recean Beeld ANP / EPA

President Maia Sandu bedankte Gavrilita voor haar offers en schoof vrijwel direct de 48-jarige minister van defensie en veiligheidsadviseur Dorin Recean naar voren als haar opvolger. Hij geldt als zeer pro-Europees. Naar verwachting kan er deze week al een nieuwe regering aantreden, aangezien de partij van zowel Sandu, Gavrilita als Recean 63 van de 101 parlementszetels bezet.