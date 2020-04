De nieuwe hoofdredacteur van de Russische krant Vedomosti duldt geen kritiek op Poetin

De nieuwe hoofdredacteur van de Russische zakenkrant Vedomosti, Andrej Sjmarov, heeft zijn verslaggevers verboden kritische stukken te schrijven over de aangekondigde grondwetswijzigingen van Vladimir Poetin. Dat meldt The Moscow Times.

Eerder deze maand kwam Sjmarov ook al in het nieuws, omdat hij een kritische column over Igor Setsjin van de site van de krant had verwijderd. Setsjin is bestuursvoorzitter van staatsoliebedrijf Rosneft en een naaste vertrouweling van Poetin. Tot 2012 was hij vicepremier in het kabinet van Poetin.

Nu veroorzaakt Sjmarov wederom ophef. Volgens journalisten bij de krant dreigt de hoofdredacteur verslaggevers te ontslaan die de grondwetswijzigingen bekritiseren. Die veranderingen geven Poetin onder meer de mogelijkheid om na 2024 nog twee termijnen door te gaan als president, waardoor hij tot 2036 aan kan blijven. Ook zou Sjmarov een verbod hebben uitgevaardigd op stukken die het laatste onafhankelijke enquêtebureau van Rusland, Levada Centrum, als bron aanhalen. Dat is opmerkelijk aangezien Vedomosti nauw samenwerkt met dat instituut.

Een van de weinige resterende onafhankelijke nieuwspublicaties

De vooraanstaande zakenkrant die in 1999 werd opgericht, staat bekend als een van de weinige resterende onafhankelijke nieuwspublicaties in Rusland. Vorige maand werd Vedomosti overgenomen door twee Russische zakenlieden, die de nieuwe hoofdredacteur benoemden. Sindsdien waait er een andere wind over de redactie in Moskou en hebben verschillende journalisten alarm geslagen over de nieuwe gang van zaken.

Eerder richtte Sjmarov Expert op, een weekblad dat banden heeft met het Kremlin. Derk Sauer, de Nederlandse oprichter van Vedomosti die in 2015 zijn aandelen in de krant verkocht, uitte eerder al zijn zorgen op Twitter over de overname van de krant en de aanstelling van Sjmarov als hoofredacteur die daarop volgde.

