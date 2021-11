De nieuwe baas van Interpol wordt zelf verdacht van misdaden

Ahmed Naser al-Raisi heeft er sinds donderdag een baantje bij. Met bijna zeventig procent van de stemmen werd de huidige inspecteur-generaal van het ministerie van interne zaken van de Verenigde Arabische Emiraten verkozen tot president van de internationale politieorganisatie Interpol.

Het is een aanstelling waar al-Raisi zelf erg verheugd over is – “een hele eer”, zo bedankte hij al zijn aanwezige politiecollega’s – maar mensenrechtenorganisaties zijn een stuk minder enthousiast. Zij beschuldigen al-Raisi ervan betrokken te zijn geweest bij martelingen, willekeurige opsluiting en verdwijningen in de Emiraten.

Zo wijst Human Rights Watch op zaken als die van Ahmed Mansoor, een activist die al jaren in verschrikkelijke omstandigheden zit opgesloten. Of die van de Britse PhD-student Matthew Hedges, die in 2018 werd beschuldigd van spionage en zeven maanden lang werd vastgehouden en gemarteld. De organisaties maken zich ook zorgen over de bredere invloed van de Emiraten in Interpol, volgens hen probeert het land via gulle donaties invloed te kopen.

Een website van prestaties

Het zijn beschuldigingen waar al-Raisi zich tot dusver weinig van aantrekt, en de meerderheid van de politiecollega’s die voor hem stemden ook niet. Al-Raisi zette zich de afgelopen maanden actief in om zoveel mogelijk stemmen te winnen: hij reisde de hele wereld rond om zijn kandidatuur aan de man te brengen.

Ook werd er een website opgezet waar iedereen de ‘prestaties’ van al-Raisi kan bekijken. Zo is daarop te lezen dat hij meerdere diploma’s op zak heeft van universiteiten in Engeland en de Verenigde Staten, hij verantwoordelijk is voor het oprichten van het ‘departement van blijdschap’ – dat het blijheidsniveau van de inwoners van de VAE moet opkrikken - en dat hij gezorgd heeft voor het invoeren van irisscans en gezichtsherkenningssystemen op alle vliegvelden in het land.

Surveillancestaat

Al-Raisi wil ook presteren bij Interpol. Hij zegt de organisatie te gaan moderniseren. Het presidentschap is een grotendeels ceremoniële functie – het dagelijks bestuur ligt in handen van secretaris-generaal Jürgen Stock – maar de president kan wel enige richting geven aan de koers van de organisatie.

Hij wil vooral technisch innoveren, schrijft al-Raisi in een opiniestuk in de Emiratische krant The National, net zoals hij eerder bij de politie in de VAE heeft gedaan.“De VAE hebben Interpol, en de rest van de wereldwijde politiegemeenschap, de vruchten te bieden van onze investeringen in technologie.”

Die investeringen kregen de laatste jaren echter stevige kritiek. De Emiraten beschikken over een van de hoogste concentraties surveillance-camera’s ter wereld; de politie kan bijna overal live meekijken, en de technologie registreert nummerborden en de gezichten van alle passerende auto’s en burgers, die vervolgens weer gekoppeld kunnen worden aan een nationale gezichtsherkenningsdatabase waarin alle burgers geregistreerd staan. Volgens mensenrechtenorganisaties is er inmiddels een surveillancestaat opgebouwd waarmee iedereen constant in de gaten gehouden kan worden.

Op zijn hoede

Of al-Raisi zijn gezicht zal laten zien in Lyon, waar het hoofdkwartier van Interpol staat, is nog de vraag. In vijf landen, waaronder Frankrijk, zijn rechtszaken tegen hem ingediend. Zijn presidentschap verleent al-Raisi geen diplomatieke immuniteit, waardoor hij gearresteerd kan worden zodra hij voet op Franse bodem zet. Volgens het principe van universele jurisdictie kan een land besluiten al-Raisi te berechten als de misdaad ingrijpend genoeg wordt geacht, ondanks het feit dat de misdaad zich daar niet heeft afgespeeld. Maar of landen bereid zijn dit middel in te zetten tegen het hoofd van Interpol, valt nog te bezien.

