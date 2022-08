De neushoornoorlog in Zuid-Afrika wordt steeds grimmiger

Neushoorns en rangers lopen steeds meer gevaar gedood te worden in de grimmige neushoornoorlog in Zuid-Afrika. In de eerste helft van dit jaar zijn in Zuid-Afrika alweer 259 dieren gestroopt, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat gaat weer richting het aantal van voor de coronapandemie.

De nieuwe cijfers komen kort nadat vorige week dinsdag de hoofdranger van het Timbavati natuurpark bij Kruger werd vermoord. Anton Mzimba werd in zijn huis door drie mannen doodgeschoten, zijn vrouw raakte gewond. Mzimba stond erom bekend de neushoorns in zijn gebied met hand en tand te verdedigen. Hij werd al geruime tijd ernstig bedreigd door een stroperssyndicaat.

De Zuid-Afrikaanse minister voor bos, visserij en milieu, Barbara Creecy, zei een paar dagen later op Wereld Ranger Dag dat nu vooral de private parken rondom het Krugerpark doelwit zijn van stropers. Timbavati was zo’n natuurpark. In het Krugerpark zijn neushoorns steeds moeilijker te vinden, omdat er nog maar zo weinig over zijn. Stropers wijken nu uit naar de private natuurparken waar nog veel neushoorns zitten.

In 2020 werd bekend dat er in tien jaar tijd circa 7500 witte en zwarte neushoorns zijn gestroopt — vooral in het Krugerpark, maar ook in andere natuurparken in Zuid-Afrika. In 2010 waren er nog 10.600 zuidelijke witte neushoorns in Zuid-Afrika, dat zijn er nu nog ongeveer 3500. Vorig jaar werden er 447 neushoorns gestroopt en dit jaar lijkt er weer een toename te zijn van meer dan tien procent.

Creecy riep op tot een nieuw gevecht tegen het stropen van neushoorns. Rangers staan daarbij inmiddels wel ver op achterstand. Zo werken ze vaak met verouderde, soms tientallen jaar oude geweren tegenover stropers die beschikken over de modernste wapens. De liquidatie van Mzimba geeft bovendien een hard signaal af richting rangers en parkwachters dat ook zij doelwit kunnen zijn als ze stropers in de weg staan.

Van uitsterven gered

Niet alleen verplaatsten de activiteiten van de stropersbenden zich naar de private parken rondom Kruger, de focus verschuift ook naar het oudste natuurpark van Zuid-Afrika, Hluhluwe-Imfolozi in het zuiden van het land in de provincie KwaZulu-Natal. Hier werd door de legendarische Ian Palmer de zuidelijke witte neushoorn van uitsterven gered. Vanuit Hluhluwe-Imfolozi werd Kruger in de vorige eeuw weer voorzien van een grote populatie witte neushoorns. Nu wordt er gewerkt aan de groei van het aantal zwarte neushoorns, waarvan er wereldwijd nog maar 5000 zijn.

Tegelijkertijd is Hluhluwe-Imfolozi nu doelwit van stroperssyndicaten. Uit een onderzoeksrapport dat al twee jaar geleden klaar was maar onder de pet is gehouden door de autoriteiten, blijkt dat er van alles mis is met de natuurbescherming in de 120 beschermde natuurgebieden in KwaZulu-Natal, waaronder Imfolozi. De bescherming is hier nog slechter dan in Kruger Park. Zo worden niet alle toegangspoorten in Imfolozi bewaakt en ontbeert het park een helikopter om tijdig stropers op te sporen vanuit de lucht. Het bestuur van de parken wordt nepotisme en corruptie verweten. Veel ervaren rangers zoeken inmiddels dan ook een andere baan.

Anton Miziba, de hoofdranger die op 26 juli 2022 werd doodgeschoten. Beeld Bram Lammers

