De Navo waagt zich niet aan een no-flyzone boven Oekraïne

Alle smeekbeden van de Oekraïense regering ten spijt, de Navo wil geen vliegverbod (een no-flyzone) instellen boven het door Rusland belegerde land. Daarover waren alle dertig Navo-landen het vrijdag eens, tijdens een ingelaste bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken.

Bij een eventuele naleving door de Navo van zo’n vliegverbod in het Oekraïense luchtruim zou het tot confrontaties kunnen komen tussen (bijvoorbeeld) Amerikaanse, Britse of Nederlandse gevechtsvliegtuigen aan de ene kant en Russische aan de andere.

Als er dan een Russisch vliegtuig zou worden neergeschoten, zijn vergeldingsmaatregelen van Moskou onvermijdelijk. Wordt een Navo-vliegtuig uitgeschakeld, dan zou in principe het befaamde artikel 5 van het Navo-verdrag in werking treden (‘een aanval op één is een aanval op ons allen’).

“Wij maken geen deel uit van dit conflict”, zei Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. “De Navo is niet op zoek naar oorlog met Rusland. We hebben een verantwoordelijkheid als Navo-bondgenoten om te voorkomen dat deze oorlog verder dan Oekraïne escaleert. Dat zou nog gevaarlijker en verwoestender zijn, en nog meer menselijk lijden veroorzaken. Als we dat doen, eindigt dit mogelijk in een volwaardige oorlog in Europa.”

Een ongekende bundeling van krachten

Om de brede westerse eensgezindheid tegenover Rusland te benadrukken, waren ook de ministers van de niet-Navo-leden Finland en Zweden aanwezig, alsmede EU-buitenlandchef Josep Borrell. Op zijn beurt schoof Stoltenberg later op de dag weer aan bij een – eveneens – ingelaste vergadering van de 27 EU-ministers van buitenlandse zaken, elders in Brussel. Dat gold ook voor de Amerikaanse en Britse ministers Antony Blinken en Liz Truss. Nooit eerder bundelden de Navo en de EU zo hun krachten.

De EU-ministers bespraken mogelijke nieuwe economische sancties maar namen geen besluit. Opties die worden onderzocht zijn onder meer het sluiten van havens voor Russische vrachtschepen en het opschorten van Ruslands toegang tot het Internationaal Monetair Fonds.

De Oekraïense minister Dmitri Koeleba van buitenlandse zaken sprak zijn Navo-ambtgenoten toe in een videoboodschap. Hij zei dat de Russische president Poetin niet de kans mocht krijgen om ‘Oekraïne in Syrië te veranderen’, een verwijzing naar de verwoestende, door Moskou gesteunde bombardementen op rebellenbolwerken aldaar.

Koeleba smeekte de Navo om het instellen van een no-flyzone. “Help ons. Als jullie dat niet doen, vrees ik dat jullie de verantwoordelijkheid moeten delen voor de levens en het lijden van Oekraïense burgers, die sterven omdat meedogenloze Russische piloten bommen op hen gooien.”

Raketten uit Rusland en Wit-Rusland

De Navo-landen passen er echter voor in dit stadium te worden meegezogen in het conflict, dat nog geen Navo-grondgebied treft. “De bondgenoten zijn het erover eens dat we geen Navo-vliegtuigen in het Oekraïense luchtruim moeten hebben, of Navo-troepen die op Oekraïense bodem opereren”, aldus Stoltenberg.

Experts wijzen er overigens op dat een no-flyzone weinig zal kunnen uitrichten tegen de huidige, dominante Russische aanvalsmethode met raketten, die vanuit Rusland en Wit-Rusland worden gelanceerd.

