De Navo treft voorbereidingen tegen aanvallen met biologische en nucleaire wapens

De Navo-landen ‘doen wat ze kunnen’ om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen de Russische invasie. Dat zei Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van een extra top in Brussel over de oorlog. Maar verder leverde die top, zoals verwacht, geen baanbrekende nieuwe beslissingen op over eventuele directere bemoeienis van de Navo bij het conflict.

Het bondgenootschap verhoogt wel de staat van paraatheid voor het eigen grondgebied, onder meer door extra voorbereidingen te treffen op mogelijke aanvallen met biologische, chemische en zelfs nucleaire wapens.

‘1 procent van al jullie vliegtuigen, 1 procent van al jullie tanks’

De Oekraïense president Volodomir Zelenski sprak de Navo-leiders via een videoverbinding toe in een ‘gepassioneerde boodschap’, zoals Stoltenberg het samenvatte. Hij riep het Noord-Atlantische bondgenootschap daarin op om ‘militaire hulp zonder beperkingen’ aan zijn land te leveren, omdat Rusland immers ook alles inzet wat het heeft. Heel concreet vroeg Zelenski de Navo om ‘1 procent van al jullie vliegtuigen, 1 procent van al jullie tanks’.

“Als we dat allemaal hebben, zal dat ons, net als jullie, 100 procent zekerheid bieden”, aldus de Oekraïense president.

Stoltenberg wilde niet zeggen wat het concrete Navo-antwoord op dit verzoek is geweest. “We hebben zorgvuldig geluisterd, en uiteraard hebben we goede nota genomen van zijn gepassioneerde toespraak.”

Een valse beschuldiging aan Oekraïne

De Noorse secretaris-generaal zei wel dat Oekraïne aanvullende ondersteuning krijgt tegen mogelijke Russische aanvallen met biologische of chemische wapens. Het gaat dan onder meer om detectie- en beschermingsmiddelen, medische hulp en training voor ontsmettingen. De Verenigde Staten waarschuwen al enige tijd voor de inzet door Rusland van chemische wapens. Stoltenberg zei dat Rusland mogelijk een valse beschuldiging aan Oekraïne zal gebruiken om zelf zijn toevlucht te kunnen nemen tot de inzet van chemische wapens.

De Navo-top werd in hetzelfde gebouw gevolgd door een ontmoeting van de G7-leiders, onder wie de Japanse premier Fumio Kishida. Aan het eind van de middag vertrekt de Amerikaanse president Joe Biden naar de reguliere top van de Europese Unie, waarvan hij de eerste twee uur zal bijwonen als speciale gast.

Tijdens de Navo-top werd bekend dat de termijn van Stoltenberg, die eigenlijk dit jaar zou aflopen, wordt verlengd tot en met september volgend jaar. De Navo-leiders besloten hiertoe om de continuïteit tijdens deze crisis te bewaren.

