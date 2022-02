De Navo praat nog, maar dreigt ook richting Rusland

Alle Navo-troepen uit de voormalige Oostbloklanden moeten weg. Er mag niet één nieuwe Navo-lidstaat meer bij komen. En Oekraïne mag helemaal nooit lid worden.

Dat waren samengevat de eisen die het Kremlin in december neerlegde. De Navo en Washington dienden bij het kruisje te tekenen, en wel subiet. Want: Rusland voelt zich bedreigd en omsingeld en bedonderd.

Heel teleurstellend, vond de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov het, dat de Navo en Washington niet op die eisen zijn ingegaan. Hij wees op het verdrag van Istanbul in 1999, waarin staat dat landen niet hun veiligheid zullen versterken ‘ten koste van de veiligheid van andere staten’.

Of Rusland reden heeft zich bedreigd te voelen, daarover kun je van mening verschillen. Feit is wel dat in datzelfde verdragsartikel 8 waar Lavrov zich op beroept ook staat dat ieder land vrij moet zijn om te kiezen in welk bondgenootschap het zijn eigen veiligheid wil vormgeven.

En dat Rusland tegen de letter en de geest van datzelfde artikel handelt door delen van Oekraïne (en Georgië en Moldavië) bezet te houden, en door ruim 100.000 man aan de Oekraïense grens te positioneren.

Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Oekraïne Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Oekraïne op zich af te vragen of hun verblijf “echt noodzakelijk is”. Dat staat in een mail die is gestuurd aan Nederlanders die zich hebben geregistreerd bij het ministerie. Mensen worden er in de mail op gewezen dat er een kans is dat het luchtruim van Oekraïne sluit of niet meer veilig genoeg is. “Het kan ook zijn dat er op enig moment onverwacht geen communicatie meer mogelijk is via bijvoorbeeld telefoon of internet. Als u blijft en de situatie verder verslechtert, dan is een vertrek via de lucht waarschijnlijk niet meer mogelijk. Bereid u daarop voor.” Voor Nederlanders die in Oekraïne zitten, organiseert de ambassade een online-informatiebijeenkomst. Nederlanders in Oekraïne die zich nog niet hebben geregistreerd bij het ministerie, worden opgeroepen dat alsnog te doen.

Diplomatieke en militaire druk

Het Westen heeft op de Russische eisen gereageerd met een combinatie van diplomatieke én militaire druk. De EU en de VS hebben Rusland strenge sancties in het vooruitzicht gesteld bij verdere agressie jegens Oekraïne.

En de Navo en Washington hebben Moskou opgeroepen om gesprekken aan te gaan over wederzijdse vertrouwenwekkende maatregelen en ontwapening. Daarop heeft Rusland niet geheel afwijzend gereageerd, wat hopelijk betekent dat er voorlopig niet gevochten wordt.

Washington en de Navo hebben daarnaast ook militaire druk opgevoerd, door precies het omgekeerde te doen van wat Rusland op hoge toon eiste.

De Navo-lidstaten werken aan versterking van de troepen en militaire afweer in Oost-Europa, en hebben militaire steun aan Oekraïne opgeschroefd. Daarbij gaat het niet om troepensteun, Oekraïne is immers geen Navo-lid.

Zo hebben vooral de Amerikanen en de Britten anti-tankwapens, luchtafweer en andere wapengoederen, aan Oekraïne geleverd, plus extra militaire instructeurs om het land te helpen zich teweer te stellen tegen een nieuwe Russische invasie en cyberaanvallen. Andere Navo-lidstaten, waaronder de Baltische staten, hebben ook wapenleveranties opgevoerd of toegezegd.

De geleverde wapens zijn voor Oekraïne onvoldoende om een grootschalige Russische invasiemacht te weerstaan. Wel kunnen ze de ‘prijs’ van zo’n aanval verhogen. Daarnaast hebben de wapenleveranties symbolische waarde. Ze moeten de Oekraïners én Rusland het idee geven dat de Navo-lidstaten vierkant achter Oekraïne staan.

Nepfilm genocide Oost-Oekraïne Rusland heeft plannen ontwikkeld om een nepvideo te fabriceren over een Oekraïense volkerenmoord op Russischtaligen in Oost-Oekraïne. Dat zou Rusland willen gebruiken als motief om het buurland binnen te vallen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden daarvoor bewijzen hebben. Als slachtoffers zouden echte lijken worden gefilmd, acteurs moesten rouwenden spelen. Ook werd overwogen leiders van de opstand in Oost-Oekraïne Moskou te laten vragen om een Russische interventie. De VS hopen het plan te bederven door het openbaar te maken. “We hebben dit soort activiteiten eerder gezien”, aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby. De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov noemt de aantijging ‘nonsens’.

Symbolische betekenis

Ook de versterking van de troepen in de Oost-Europese landen (zie kaart) hebben in de eerste plaats zo'n symbolische betekenis. Het is haast ondenkbaar dat die in actie moeten komen. Dat gebeurt alleen als Rusland een Navo-lidstaat aanvalt, en daarmee een gegarandeerde respons van alle lidstaten uitlokt.

Op papier tellen de dertig Navo-lidstaten in hun nationale legers ruim 3 miljoen militairen en bijbehorend personeel, waarvan ruim een miljoen in het Amerikaanse leger. Als het zou moeten, kan het bondgenootshap snel 40.000 militairen ter land, ter zee en in de lucht optrommelen, waarschuwde Navo-chef Jens Stoltenberg onlangs.

President Biden heeft vorige week 8500 Amerikaanse manschappen in staat van paraatheid gebracht voor versterking in Europa. Drieduizend vertrekken gelijk, de eerste 1700 zijn donderdag aangekomen in Duitsland. Vandaar gaan de extra Amerikaanse troepen naar Polen en Roemenië. In Europa heeft de VS al rond de 74.000 militairen (personeelsleden meegerekend) gestationeerd, ongeveer de helft daarvan in Duitsland.

Polen en Roemenië hebben al bases waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, plus militairen onder Navo-commando die zijn geleverd door de lidstaten. Dergelijke multinationale troepenmachten, met gezamenlijk ruim 3600 militairen, bestaan ook in de Baltische staten; Nederland besloot vorig jaar zijn aanwezigheid in Litouwen van 270 naar 350 militairen te verhogen.

De Navolidstaten versterken de bestaande Navo-bases en denken over nieuwe. Bijvoorbeeld in Bulgarije, waar al Amerikaanse troepen gelegerd zijn, en binnenkort twee Nederlandse F 35 toestellen arriveren. Ook over bases in Slowakije, en zelfs in het Hongarije van de Poetin-welgezinde president Orbán wordt gesproken.

Frankrijk wil extra militairen leveren voor de troepenmacht in Roemenië, en Groot-Brittannië voor die in Estland. In dat land heeft de Amerikaanse luchtmacht zes extra F-15 gevechtsvliegtuigen gestationeerd. Denemarken stuurde vier F 16's naar Litouwen, dat ook heeft gevraagd om meer troepen.

